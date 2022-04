„Niedyskrecje do słuchania”: Jak Morawiecki został murowanym następcą Kaczyńskiego

Jak Mateusz Morawiecki został murowanym następcą Jarosława Kaczyńskiego

W tym tygodniu mamy dla państwa gorącą plotkę ze środowiska Zjednoczonej Prawicy. Od polityków tej formacji można usłyszeć, że Mateusz Morawiecki, wypuszczając się w podróż do Kijowa razem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, niesamowicie umocnił swoją pozycję w PiS. Wcześniej, po wprowadzeniu Polskiego Ładu w styczniu tego roku, była ona poważnie podkopana. – Podróżą do Kijowa razem z Jarosławem Kaczyńskim do tego stopnia podbił swoją wartość polityczną, żede facto został namaszczony na następnego prezesa PiS. Po tej wyprawie już nikt inny nie ma szans na wyprzedzenie Morawieckiego w wyścigu do stanowiska prezesa PiS – ocenia polityk Zjednoczonej Prawicy.

Nasz rozmówca dodaje, że, gdyby był na na miejscu dotychczasowych pretendentów do stanowiska szefa PiS-u, to za wszelką cenę starłby się wsiąść do pociągu do Kijowa. – Nawet gdybym musiał wskoczyć do tego pociągu w biegu i się go uczepić to za wszelką cenę postarałbym się uczestniczyć w tej podróży – żartuje.