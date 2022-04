Akcja w kopalni Pniówek wstrzymana. Pod ziemią jest siedmiu zaginionych górników

W środę 20 kwietnia, kwadrans po północy, w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do pierwszego wybuchu i zapalenia metanu. Zgodnie z informacjami Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy zakład, w rejonie prowadzącej wydobycie ściany N-6 na poziomie 1000 metrów było 42 pracowników. W wyniku eksplozji zginęło pięciu górników, wielu zostało rannych, siedem osób zostało uznanych za zaginione. Dzień później w godzinach wieczornych odnotowano kolejne cztery eksplozje. Poszkodowanych zostało 10 górników, ośmiu trafiło do szpitali.

Akcja w kopalni Pniówek wstrzymana. Pod ziemią jest siedmiu górników

Jak informuje rmf24.pl, po czwartkowych wybuchach w kopalni „sztab akcji zdecydował o odstąpieniu od akcji poszukiwawczej siedmiu zaginionych górników i o izolowaniu tej części kopalni, aby nie zagrażała ludziom w pozostałej części zakładu”. Tomasz Cudny, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia, stwierdził, że zaistniała sytuacja jest „bardzo trudna”.

– Od 19.40 do teraz ratownicy w bazie, która została bardzo daleko odsunięta od miejsca zdarzenia, odczuli siedem wybuchów. Nie wiemy, skąd następuje dopływ tlenu, ponieważ wzrost stężenia metanu w tej sytuacji powinien nam pomagać – powiedział Tomasz Cudny, a jego słowa cytuje wspomniany portal. Niewiadomą pozostaje, kiedy akcja zostanie wznowiona, ale prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej mówi wprost, że nie jest to kwestia dni czy miesiąca.

Czytaj też:

Nieoficjalnie o kopalni Pniówek: czujniki notowały podwyższone poziomy metanu