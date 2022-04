Nuncjatura Apostolska poinformowała o ustaleniach Watykanu ws. kard. Dziwisza

Nuncjatura Apostolska opublikowała komunikat dotyczy wizyty kardynała Angelo Bagnasco w dniach 17-26 czerwca 2021 roku w Polsce. Celem wizyty była weryfikacja „niektórych przypadków związanych z działaniami kard. Stanisława Dziwisza podczas pełnienia przez niego funkcji arcybiskupa metropolity krakowskiego (2005-2016)”.

Stolica Apostolska zbadała zebraną przez kardynała dokumentację.

„Analiza zebranej dokumentacji pozwoliła ocenić te działania kardynała Stanisława Dziwisza jako prawidłowe i w związku z tym Stolica Apostolska postanowiła dalej nie procedować" - poinformowała Nuncjatura Apostolska w swoim komunikacie.

Komunikat wydał także kardynał Stanisław Dziwisz. Wyraził w nim „wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by w odpowiedzialny sposób odnieść się do wysuwanych pod jego adresem zarzutów".

„Mam nadzieję, że dzisiejszy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce przyczyni się nie tylko do wyjaśnienia sprawy, ale także do przywrócenia pokoju ducha wszystkich osobom, które czuły się dotknięte posądzeniami, z jakimi się spotkałem” – napisał.

Zarzuty dotyczące tuszowania pedofilii

O wątpliwościach wokół postawy kardynała Stanisława Dziwisza w trakcie, gdy był on osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II, stało się głośno za sprawą medialnych publikacji. Z reportażu „Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza” wyłaniał się niepokojący obraz hierarchy. Z materiałów zgromadzonych przez redakcję TVN24 wynikało, że kardynał miał wiedzę na temat wielu skandali pedofilskich, które trawiły nie tylko polski, ale i światowy Kościół.

W lipcu 2021 roku portal Onet informował, że ustalenia papieskiej komisji były korzystne dla duchownego.

Portal pisał, że podczas badania sprawy kard. Dziwisza, w Polsce dokonano kilku przesłuchań, m.in. ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Duchowny relacjonował, że przekazał wysłannikowi Watykanu informacje o sprawach, które nie zostały rozwiązane za czasów kard. Dziwisza. Wśród nich znalazła się m.in. głośna sprawa wykorzystywanego w dzieciństwie Janusza Szymika z Międzybrodzia Bialskiego.W 2020 roku portal Onet informował, że kard. Dziwisz miał wiedzieć o cierpieniach Szymika od 2012 r. i nic z tym nie zrobił.

Portal zauważył, że papieski wysłannik nie spotkał się ani z Szymikiem, ani innymi pokrzywdzonymi wskazanymi przez duchownego.

