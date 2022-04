Warszawa. Seria fałszywych alarmów bombowych. „Próby zastraszania społeczeństwa”

W ostatnich dniach w Polsce, a w szczególności w Warszawie odnotowano więcej niż zazwyczaj alarmów bombowych. Szczęśliwie wszystkie okazały się fałszywe. Zdaniem rzecznika ministra-koordynatora służb specjalnych skala tych zdarzeń wskazuje, że „mamy do czynienia z próbą destabilizacji Polski oraz próbami zastraszania społeczeństwa”. Stanisław Żaryn stwierdził również, że „analiza treści zgłoszeń i sposób działania sprawców sugerują, że możemy mieć do czynienia z akcją korespondującą z działaniami wojennymi Rosji przeciwko Ukrainie”.

Warszawa. Alarm bombowy na lotnisku Chopina

Z ogromnymi utrudnieniami musieli się liczyć pasażerowie, którzy w czwartek 21 kwietnia chcieli wylecieć z warszawskiego lotniska Chopina. Wszystko przez alarm bombowy. – Do służb Lotniska Chopina wpłynął komunikat o potencjalnym zagrożeniu dotyczącym rejsu z Dubaju do Warszawy – przekazał rzecznik lotniska Piotr Rudzki. – Po wylądowaniu samolot został skierowany do oddalonej części lotniska. Czasowo zostały wstrzymane były operacje startów i lądowań – dodał.

Dzień wcześniej służby otrzymały informacje o niebezpiecznych ładunkach, które miały się znajdować na pokładach samolotów LOT-u lecących do Pragi, Oslo i Genewy. Samolot, który leciał do Norwegii, musiał awaryjnie lądować.

