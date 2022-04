Kowalski nie odpuszcza Tuskowi. „Nikt bardziej nie pomagał Putinowi”

W rozmowie z Telewizją Republika Janusz Kowalski po raz kolejny uderzył w Donalda Tuska. – To on chciał przedłużenia kontraktu jamalskiego do 2037 roku. Gdyby mu się to udało to dzisiaj bylibyśmy zabetonowani rosyjskim gazem – powiedział polityk Solidarnej Polski.

– Donald Tusk podjął decyzję dotyczącą reprezentacji w spółce EuroPolGaz. Do 2012 roku Polska miała głos decydujący, a po zmianach Donalda Tuska dziś nie można samodzielnie wbić przysłowiowej łopaty. Dodatkowo Donald Tusk i Waldemar Pawlak zrzekli się dochodów z tytułu przesyłu gazu w kwocie około miliarda złotych rocznie – dodawał.

Kowalski chce stawiać Tuska przed Trybunałem Stanu

Zdaniem polityka Solidarnej Polski „jest rzeczą niepojętą, że szef PO mówi o deputinizacji”. – Mówi to człowiek, który był najbardziej proputinowskim premierem w III RP. Nikt bardziej nie pomagał Putinowi w realizacji scenariusza uzależniania takich państw jak Polska od dostaw ??węglowodorów – stwierdził.

Janusz Kowalski próbował przekonywać, że politycy powinni zostać postawieni przed Trybunałem Stanu. – Oni kwalifikują się pod Trybunał Stanu za fatalne decyzje dla Rzeczpospolitej. Zarzuty są postawione osobom za umorzenie miliardowego długu Gazpromu za lata 2006-2009 z tytułu przesyłu surowca przez Polske. Sprawa jest rozwojowa – zapewniał.

Janusz Kowalski o Donaldzie Tusku: Jest złym człowiekiem

Zaledwie dzień wcześniej (w piątek 22 kwietnia) ysunął pod adresem przewodniczącego Platformy Obywatelskiej poważne zarzuty. – Życzę mu, żeby jak najszybciej znalazł się na ławie oskarżonych za Smoleńsk i za umowę gazową. W mojej ocenie powinien znaleźć się na ławie oskarżonych, powinny zostać postawione zarzuty karne czy Trybunał Stanu. Bo ten człowiek doprowadził do tego, że Putin zarabiał na Polsce miliardy euro i taka jest prawda. To ten człowiek doprowadził do tego, że została podpisana niekorzystna umowa gazowa w 2010 roku. To ten człowiek robił deale z Putinem. I to jest bezczelny unijny hipokryta, który dzisiaj chce zakryć swą odpowiedzialność za to, co zrobił z Putinem – ocenił polityk. Janusz Kowalski

