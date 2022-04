Tusk o Morawieckim, Ziobrze i Kurskim. „To rakiety batalistyczne Putina”

22 kwietnia Platforma Obywatelska zorganizowała forum eksperckie na temat wojny na Ukrainie. W trakcie panelu głos zabrał były szef kontrwywiadu wojskowego.

Gen. Piotr Pytel mówił m.in. sposobach działania służb rosyjskich na terenie Polski. – Dla mnie takimi symptomami, szczególnie niebezpiecznymi i wartymi zainteresowania jest cała sfera wpływu pewnych idei, lansowanych przez osoby czy instytucje, które docierają do kręgów decyzyjnych i implementują następujące tezy: upadek systemu zachodniego, rozpad NATO – stwierdził.

Wojna na Ukrainie. Tusk o Kurskim i Ziobrze

W podobnym tonie wypowiedział się Donald Tusk. Lider PO podkreślił, że Rosja prowadzi swoją operację nie tylko na Ukrainie, ale także w innych krajach. – Te fronty są pootwierane na całym świecie. To były kampanie Trumpa, brexit, polityka Orbana na Węgrzech, Salviniego we Włoszech, ale również jawne wspieranie takich polityków jak Marine Le Pen we Francji – wyjaśnił były premier.

Donald Tusk podkreślił, że „wojna odbywa się w każdej przestrzeni i to od nas zależy, czy w naszej publicznej przestrzeni Putin osiągnie przewagę przy pomocy ludzi, którzy świadomie lub nie realizują jego strategię podziału”.

Szef PO wspomniał również o polskich politykach. – W jakimś sensie te osoby w Polsce, które wspierają polityków proputinowskich, to są też rakiety balistyczne Putina. Są one równie skuteczne, a tańsze w obsłudze – ocenił.

Donald Tusk wymienił Zbigniewa Ziobrę, który „atakuje obecność Polski w UE”, Mateusza Morawieckiego, który „wspiera Le Pen, Orbana i Salviniego” oraz Jacka kurskiego, który „w TVP sączy podziały i konflikty 24 godziny na dobę”.



