Czarna seria w kopalniach. Były prezes JSW: Związkowi liderzy mają krew górników na rękach

W Zofiówce trwa akcja ratunkowa po nocnym wstrząsie w przodku 900 metrów pod ziemią. Nie ma kontaktu z 10 górnikami, ponad 40 innych wycofało się samodzielnie z rejonu zagrożenia. Jak ustalił „Wprost” załoga przygotowywała się do tzw. strzelania rozprężającego. To profilaktyka antytąpaniowa, pozwala rozprężyć zaciskający się naturalnie górotwór, co ma zapobiegać podziemnym wstrząsom.