2 maja dniem wolnym od pracy i Ukraina w UE. Lewica przedstawiła swoje postulaty

– Polski rząd powinien stać się ambasadorem interesów Ukrainy w Unii Europejskiej. Ukraina musi jak najszybciej wstąpić do wspólnoty krajów unijnych. Pierwszym krokiem, który postulujmy, jest nadanie parlamentarzystom z Ukrainy statusu obserwatorów w Parlamencie Europejskim – powiedział Robert Biedroń na początku swojego wystąpienia, które otwarło konwencję Lewicy.

Biedroń o nowych pomysłach Lewicy

Europoseł zaznaczył, że drugim postulatem jego formacji jest likwidacja europejskiego liberum veto. – Zasada jednomyślności w dzisiejszych czasach jest destrukcyjna w Unii Europejskiej. Polska ma złe doświadczenie z „liberum veto”. Proponujemy odejście od zasady jednomyślności tak, żeby już żaden Morawiecki nie blokował pakietu klimatycznego i żaden Ziobro nie oczekiwał blokowania funduszy odbudowy – tłumaczył Robert Biedroń.

Lewica chciałaby również, aby Polska dołączyła do europejskiej prokuratury. Jak tłumaczył europoseł, bycie w tej wspólnocie gwarantuje nam wszystkim, wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, bezpieczeństwo prawne. – Apeluję do Zbigniewa Ziobry: jeżeli jest pan uczciwy, jeżeli pan się nie boi, jeżeli pan nie ma nic na sumieniu, proszę zadeklarować, że Polska w najbliższych miesiącach, w trybie pilnym dla bezpieczeństwa Polek i Polaków przystąpi do prokuratury europejskiej – powiedział polityk.

2 maja dniem wolnym od pracy i pomoc dla uchodźców

W trakcie konwencji przedstawiono także pomysł ustanowienia 2 maja dniem wolnym od pracy.

Adrian Zandberg postulował z kolei utworzenie europejskiej spółdzielni energetycznej. Jak tłumaczył, po odejściu od surowców z Rosji mogłaby wspólnie kupować gaz i inne paliwa dla wszystkich krajów, a nie tylko dla najbogatszych.

Włodzimierz Czarzasty chciałby natomiast stworzyć specjalny fundusz pomocowy, z którego byłyby np. wypłacane środki dla uchodźców w wysokości 500 euro miesięcznie na osobę. Wicemarszałek Sejmu wspomniał także o wprowadzeniu europejskiej płacy minimalnej oraz utworzeniu funduszu mieszkaniowego.

Czytaj też:

Drugie dno nowych propozycji Donalda Tuska? „Teraz mamy być socjalistami”