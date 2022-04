Chciała sprzedać domek dla kotów za 75 zł. Straciła prawie 5 tysięcy

Do radzyńskiej komendy zgłosiła się 22-latka, która została oszukana na kwotę niemal 5 tysięcy złotych. Z informacji przez nią przekazanych wynikało, że na internetowym portalu ogłoszeniowym wystawiła na sprzedaż domek dla kotów o wartości 75 złotych. Po zamieszczeniu informacji otrzymała wiadomość od osoby zainteresowanej zakupem, z której wynikało, że musi zaakceptować sprzedaż poprzez kliknięcie w przesłany link. Kobieta ufając potencjalnemu nabywcy wykonała tą czynność.

Następnie została przekierowana na stronę internetową gdzie należało podać swoje dane, a także zalogować się do banku. 22-latka cały czas prowadziła konwersację na czacie, gdzie była szczegółowo instruowana co do wykonania poszczególnych czynności. Po długim oczekiwaniu na płatność za wystawiony towar postanowiła zweryfikować stan konta bankowego. Wtedy okazało się, że występują trudności z dostępem internetowym do konta. Po kilkukrotnych próbach logowania czynność powiodła się, a wtedy na jaw wyszedł fakt, że z konta zostały skradzione środki finansowe w kwocie niemal 5 tysięcy złotych.

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia i po raz kolejny apelują o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. Zwracają uwagę, że metody oszustów przybierają różne formy. W takich sytuacjach nie podawajmy żadnych swoich danych, jak również nie otwierajmy podejrzanych linków. Tylko zdrowy rozsądek może uchronić nas przed utratą oszczędności.

