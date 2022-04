Świętowanie w cieniu wojny. „Ludzie pytali, czy będzie ukraińska Pascha”

Przed czwartą nad ranem około dwa tysiące ludzi w cerkwi, wokół niej i ustawionych szpalerami wzdłuż ulic świętowało Zmartwychwstanie i święciło pokarmy. Takich tłumów w cerkwi szczecińskiej Prawosławnej Parafii św. Mikołaja w Cudotwórcy nie było nigdy i aby pomieścić wszystkich, miejscowy proboszcz zrobił coś, czego nie praktykował nigdy dotychczas – zorganizował dodatkowe święcenia pokarmów już w Wielką Sobotę. Na każdą z pięciu wyznaczonych godzin cerkiew była pełna po brzegi – a sama świątynia pomieści ponad 600 osób.

Moje myśli są na Ukrainie

Kilka dni przed świętami proboszcz wyliczał, że uszykuje nawet sześć wiader święconej wody. W sobotę wieczorem mówił z uśmiechem: – Już nie liczmy tych wiader! Skupmy się na tym, co najważniejsze! Jak powiedział w równie niespokojnych czasach pewnemu dziennikarzowi święty Jan z Kronsztadu, najważniejsze jest nasze zbawienie – tłumaczył.

W tym roku prawosławna Wielkanoc przypadła 24 kwietnia. – To radosny czas, bo przecież Chrystus zmartwychwstał, ale przez wojnę ciężko nam się uśmiechać jak zawsze. Na Ukrainie jest moja rodzina, moja córka walczy. Tam są moje myśli, chcę jak najszybciej wrócić – mówiła Alla pochodząca z Charkowa, która w Szczecinie jest od ponad miesiąca. Obok niej stoi druga kobieta, pochodzi z miasta Sumy. Uciekała przed bombami. Emocje są tak duże, że nie jest w stanie rozmawiać.

– Wszystko zrobiłam, jak w domu. Paschę upiekłam, kiełbasę domową zrobiłam… – pokazywała swój koszyk Tatiana, która miesiąc temu uciekła do Polski z Czernihowa. Prosiła, żeby podziękować dobrym ludziom za wszystko, co robią dla uchodźców.

W koszach, które przynieśli wierni, króluje pascha (lub inaczej paska), czyli tradycyjna słodka babka drożdżowa ozdobiona lukrem i kolorowymi posypkami. Są jajka, kiełbasy, ser, ale też masło, owoce (w koszyczkach były nawet banany i ananasy) i wszystko to, co chce się postawić na świątecznym stole. Nie brakuje patriotycznych akcentów i żółto-niebieskich barw. Koszyczki, a raczej kosze w większości wypełnione po brzegi. Samo święcenie pokarmów jest w prawosławiu zwieńczeniem całonocnej liturgii.

– Przyjdziemy do domu i od razu spróbujemy troszkę święconego, bo od tego trzeba zacząć, a potem na chwilkę położymy się spać – mówiła jedna z kobiet wychodzących z cerkwi. Najwytrwalsi byli w cerkwi od wieczornych godzin w sobotę, bo o 20.00 zaczęło się tradycyjne czytanie Dziejów Apostolskich (w Szczecinie czytane w kilku językach, m.in. polskim i ukraińskim). – To jest noc, na którą czeka się cały rok – mówił jeden z wiernych.

Ukraińska Pascha czy „ruska propaganda”?

Szczecińska parafia od zawsze była wielokulturowa. Wśród parafian są m.in. Serbowie, Gruzini czy Grecy. Proboszcz parafii ksiądz Paweł Stefanowski na każdym kroku podkreśla, że to Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. – Niezależny od żadnego patriarchatu – mówi. Przypominanie o tym jest ważne, bo w Szczecinie wśród uchodźców można było przed świętami usłyszeć głosy, że „nie pójdą do ruskiej cerkwi słuchać propagandy”.

Ludzie pytali, czy będzie ukraińska Pascha. Ale co to znaczy ukraińska Pascha? My wszyscy jesteśmy prawosławnymi. Koło was stoją Polacy, Gruzini, Grecy, Rusini, ja jestem Łemkiem.

– Stoimy obok siebie jako prawosławni. Jak tłumaczył apostoł Paweł: ja już nie jestem Żydem ani Grekiem, ja jestem chrystusowy. Stajemy wszyscy razem tutaj, aby wychwalać to, co jest dla nas najważniejsze, co jest dla nas fundamentem, czyli zmartwychwstanie. Ja do każdego, kto przyjdzie, mówię: witamy! – mówi ksiądz Stefanowski.

Jeszcze przed wojną w samym Szczecinie było ok. 20 tysięcy Ukraińców. Teraz ta liczba podwoiła się. – Dziś większość naszych parafian to ubodzy Ukraińcy – mówi proboszcz. Od początku wojny szczecińska cerkiew angażuje się w pomoc uchodźcom, m.in. rozdając jedzenie. Przed świętami proboszcz musiał ograniczyć dni z wydawaniem żywności do dwóch w tygodniu, bo darów i środków zaczyna zwyczajnie brakować.

Tradycyjnie w szczecińskiej cerkwi w Niedzielę Wielkanocną odbywało się śniadanie dla samotnych i ubogich. W tym roku miało się nie odbyć, bo ksiądz martwił się, czy da radę wszystkich przyjąć. Wieczorem w sobotę nosił worki z chlebem. – Dostaliśmy dużo darów, mamy pieczywo, są jajka i tak spontanicznie wyszło, że jednak zasiądziemy do śniadania po nabożeństwie o godz. 10 – mówił.

Według danych GUS w Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny liczy ponad pół miliona wiernych.

