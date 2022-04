Są zarzuty dla nożownika z Poznania. Jest też nagranie zdarzenia

21-letni mieszkaniec Poznania, który nożem zaatakował przechodniów na ulicy, usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Grozi za to kara więzienia na czas nie krótszy niż osiem lat, kara więzienia 25 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Skierowano także do sądu wniosek o areszt dla mężczyzny, na który sąd się zgodził.

Jak informują funkcjonariusze, 21-latek podczas zatrzymania był pijany. Jest on znany policji – był notowany za zniszczenie mienia, włamanie oraz obrazę policjanta. Miał przyznać się do zarzucanych mu czynów.

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 9 na poznańskim rondzie Rataje. Jedna z kamer zainstalowanych w pobliżu nagrała, jak napastnik podchodzi do czekającego na zielone światło pieszego i kilkukrotnie atakuje go nożem. Szarpanina trwa kilkadziesiąt sekund. W tym czasie nożownik przewraca ofiarę, zadaje ciosy nożem oraz kopie.

Atak nożownika w Poznaniu. Policja szuka świadków

Życie zaatakowanego nożem mężczyzny nie jest zagrożone. Funkcjonariusze starają się dotrzeć do wszystkich osób, które mógł zaczepić zatrzymany. – Policja chce odtworzyć cały przebieg zdarzenia. Dlatego prosimy o kontakt świadków – zaznacza młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Wszystko wskazuje na to, że nożownik atakował przypadkowe, nieznajome osoby. Reporter TVN24 Łukasz Wójcik ustalił, że od zatrzymanego pobrana została krew do badań pod kątem ewentualnej obecności substancji psychoaktywnych.

