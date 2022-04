Wybuch metanu w kopalni Pniówek. Niedzielski o stanie zdrowia poszkodowanych górników

Adam Niedzielski przekazał, że do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich trafiło 21 górników, którzy zostali ranni po wybuchu metanu w kopalni Pniówek. Z informacji ministra zdrowia wynika, że pięć osób jest leczonych na oddziale intensywnej opieki medycznej. Stan dwóch pacjentów jest określany przez lekarzy jako bardzo ciężki.

– Pozostałych 11, którzy trafili do innych szpitali i w zasadzie potem zostali odesłani do domów, zostało zaproszeni na ponowne badanie, bo pomimo, że nie było zewnętrznych obrażeń, to okazało się, że mają wewnętrzne poparzenia. To zostało zidentyfikowane przy pomocy badania bronchoskopii – tłumaczył szef resortu zdrowia. Minister dodał, że ci górnicy są w lepszym stanie, swobodnie się poruszają i korzystają z terapii w komorze hiperbarycznej.

Wybuchy w kopalni Pniówek

W środę i czwartek 20-21 kwietnia doszło do kilku eksplozji metanu w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Zgodnie z informacjami Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy zakład, w rejonie prowadzącej wydobycie ściany N-6 na poziomie 1000 metrów było 42 pracowników. W czasie, gdy akcję prowadziły dwa zastępy ratowników, poszukujące trzech pracowników, doszło do wtórnego wybuchu.

W wyniku katastrofy zginęło 5 osób. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Cudny przekazał, że 22 kwietnia odstąpiono od prowadzenia akcji ratowniczej w celu wydobycie siedmiu górników. Akcja będzie prowadzona w celu zaizolowania rejonu kopa

