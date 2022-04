Francja. Politycy o zwycięstwie Macrona. „Przyjdzie taki dzień, że będziemy mieć Paryż w Warszawie”

Wyniki exit poll wskazują, że to Emmanuel Macron wygrał II turę wyborów prezydenckich we Francji. Zdaniem Michała Kamińskiego „przegrana Marine Le Pen oznacza porażkę Putina oraz wszystkich idiotów, którzy chcieli z nią zmieniać Europę”. – Dla Polaków to ogromna ulga, że sojusznicy Putina i Morawieckiego nie będą rządzić Francją, bo wizja Putina, Le Pen i Morawieckiego dla Europy jest wizją dramatyczną, jest wizją rozbicia Europy i w rezultacie tryumfu rosyjskiego imperializmu – stwierdził w rozmowie z „Faktem”.

Francja wybory. Komentarze po wynikach

– Wygrała demokratyczna, tolerancyjna, proeuropejska, otwarta na federalizację Francja. Przegrał nacjonalizm, ksenofobia i Władimir Putin w tle, który gdzieś tam jest związany z Marine Le Pen – ocenił Łukasz Kohut.

W innym tonie wypowiedział się Ryszard Czarnecki. Polityk PiS mówił, co wyniki wyborów we Francji oznaczają dla Polski. – Są obszary współpracy z Francją, zwłaszcza jeśli chodzi o energetykę jądrową czy niektóre obszary przemysłu zbrojeniowego. To, co budzi nasze zastrzeżenia, to fakt, że przed pięcioma laty Macron był jedynym sceptycznie nastawionym wobec Rosji Putina kandydatem, a teraz przeszedł na pozycję kogoś, kto cały czas ma złudzenia. Finansował pośrednio wojnę z Ukrainą, poprzez wysyłanie tam uzbrojenia i zakup surowców energetycznych – stwierdził eurodeputowany.

Francja wybory. Komentarze polityków opozycji

Wygrana Emmanuela Macrona wyraźnie ucieszyła polityków opozycji. W licznych komentarzach, które pojawiły się w mediach społecznościowych nie zabrakło odniesień do sytuacji w Polsce.

@donaldtusk: Gratulacje @EmmanuelMacron. Dzięki Twojej wygranej będzie więcej Europy w Europie. I mniej Rosji. A już niedługo nadejdzie taki dzień,…



@JaninaOchojska: Francja i Słowenia wybrały progres i Europę. Odrzuciły sojuszników Putina i radykałów w wyborach prezydenckich (FR) i…



@bbudka: Zwycięstwo #Macron.a to dobre wieści dla naszego kontynentu. Gdy demokraci otwierają szampana, żałoba na Nowogrodzkiej. Od samego początku…



@Jaroslaw_Gowin: Gratulacje dla prezydenta Macrona za uchronienie Francji przed proputinowską Le Pen. Nadzieje liderów PiS na budowę silnego bloku…



@MichalSzczerba: Sztabowiec Le Pen Morawiecki ma słaby wieczór. A jutro będzie miał jeszcze słabszy dzień jak przekażemy z @Dariusz_Jonski…



@KosiniakKamysz: Prezydentem Francji na kolejne 5 lat pozostaje @EmmanuelMacron. To dobra wiadomość dla Polski i całej Unii. Zwycięstwo Marine Le…



@DariuszRosati: Macron wygrywa wybory prezydenckie we Francji. Przegrywa pani Le Pen, kandydatka Kaczyńskiego, Morawieckiego i Putina. To dobry…



@SylwiaSpurek: Le Pen na szczęście przegrała, ale jej wynik to czerwona kartka dla business as usual, dla przymykania oczu na rosnące nierówności…



@KrzysztofBrejza: Wybory we Francji z racji na sytuację geopolityczną były czymś więcej niż wyborami prezydenckimi. Atlantycki Zachód wygrał nad…



@RTyszkiewicz: ❗️Francuzi wybrali Europę❗️Marzenie Putina o Francji oderwanej od Unii Europejskiej i NATO legło w gruzach. Zwycięstwo Emmanuela…



@K_Smiszek: Gratulacje dla @EmmanuelMacron! Zwyciężyć z populistyczną, antyeuropejską prawicą musimy również w Polsce!



@m_gdula: Francja i Europa obroniona przez @EmmanuelMacron przed nienawiścią, wstecznictwem i Putinem. Liberté, Égalité, Fraternité, Modernité! ?



@adamSzlapka: Dziś wygrała Europa! Przegrali populiści. ✌️????@EmmanuelMacron Vive la France!

Francja wybory. Kto wygrał, wyniki głosowania

W niedzielę 24 kwietnia Francuzi wybierali gospodarza Pałacu Elizejskiego na kolejnych 5 lat. W II turze wyborów zmierzyli się Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Frekwencja w I turze wyniosła 73,69 proc. i była najniższa od wyborów prezydenckich w 2002 r., kiedy do urn wyborczych przyszło 71,6 proc. uprawnionych do głosowania

O godzinie 20 zamknięto lokale wyborcze i właśnie wtedy opublikowano pierwsze wyniki exit poll. Z nieoficjalnych informacji wynika, że obecny prezydent zwyciężył w głosowaniu. Tym razem przewaga Emmanuela Macrona jest jednak mniejsza niż w 2017 roku. Według sondażowych wyników urzędujący przywódca Francji zdobył 58,2 proc. głosów. Na jego rywalkę – Marine Le Pen – zagłosowało 41,8 proc. wyborców. Z kolei jak wynika z innego sondażu dla BFMTV, Emmanuel Macron uzyskał 57,6 proc. głosów, a Marine Le Pen 42,4 proc.

