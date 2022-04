Ewakuacja w kolejnej kopalni. Górnicy byli na głębokości ponad 600 metrów

Kopalnia Mysłowice – Wesoła, w której prowadzona jest akcja pożarnicza, należy do Polskiej Grupy Górniczej. Do niebezpiecznej sytuacji doszło tam ok. godziny 0:45 w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Ewakuacja w kopalni Mysłowice – Wesoła

Jak poinformował rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski, w momencie pojawienia się zagrożenia na głębokości 665 metrów przebywało 53 górników. To właśnie oni zostali ewakuowani. Wiadomo już, że nikomu nic się nie stało. – Nie było zagrożenia, nikomu nic się nie stało – powiedział Głogowski.

Z przekazanych przez rzecznika informacji wynika, że cztery zastępy ratowników prowadzą działania w związku z zagrożeniem endogenicznym w rejonie ściany wydobywczej 01A. W akcji udział biorą ratownicy z kopalni oraz Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego.

Pożary endogeniczne nie są rzadkim zjawiskiem w kopalniach węgla kamiennego. Zjawisko to polega na emisji gazów, pojawieniu się zadymienia i podwyższenia temperatury. Są to jednak pożary bez ognia. Dochodzi do nich w wyniku samozagrzewania się węgla w zrobach ściany wydobywczej.

Tragedie w kopalniach Pniówek i Zofiówka

W ostatnich dniach polskie górnictwo przeżywa trudne chwile. W krótkim odstępnie doszło do tragedii w aż dwóch kopalniach. Najpierw w kopalni Pniówek miała miejsce eksplozja metanu. Na miejscu zginęło sześciu górników, a kolejnych siedmiu nadal znajduje się pod ziemią.

W kopalni w Zofiówce zginęło czterech górników. W poniedziałek udało się namierzyć kolejnych dwóch zaginionych górników. Niestety wiele wskazuje na to, że oni również nie żyją.

