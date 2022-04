Blisko 3,2 mln Ukraińców. Liczba ludności Polski przekroczyła 40 mln osób

Jak sama nazwa wskazuje, Unia Metropolii Polskich to organizacja, która zrzesza dwanaście największych organizmów miejskich w naszym kraju. Należy do niej dwunastu członków: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław.

Powstała w 1990 r. z inicjatywy prezydenta Warszawy, aby – jak wyjaśniono w akcie założycielskim – „realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie”. W 2019 r. nadano organizacji imię tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

W jaki sposób udało się dane z raportu?

Unia Metropolii Polskich opublikowała właśnie raport pod hasłem „Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse – Raport o uchodźcach z Ukrainy w największych polskich miastach”. Został on zaprezentowany w poniedziałek podczas Europejskiego Kongresu Ekonomicznego w Katowicach.

W dokumencie przedstawiono m.in. szczegółowe dane, dotyczące liczebności obywateli Ukrainy przebywających w naszym kraju, a także miejsca ich pobytu. W jaki sposób udało się to ustalić? Autorzy raportu oparli się o rejestr PESEL oraz danych z urządzeń mobilnych, np. wyświetlanych reklam, których język jest dopasowany do preferencji użytkownika.

Ilu mieszkańców ma obecnie Polska?

Z raportu wynika, że w granicach Polski mieszka obecnie bez mała 3,3 mln Ukraińców, z czego 2,2 mln w miastach zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich. Tym samym, liczba ludności Polski po raz pierwszy w historii przekroczyła barierę 40 mln osób. Zgodnie z danymi na 1 kwietnia, Polskę zamieszkuje w przybliżeniu 41,45 mln osób.

Na wspomnianą wcześniej liczbę ok. 3,2 mln Ukraińców składają się zarówno te osoby, które zamieszkały w Polsce przed wybuchem wojny, jak i te, które przybyły do Polski po 24 lutego. Przed napaścią Rosji na Ukrainę, w naszym kraju mieszkało ok. 1,5 mln Ukraińców. W znacznej części byli to młodzi mężczyźni, którzy przybyli w celach zarobkowych.

Po wybuchu wojny, wielu z nich wróciło na Ukrainę, aby bronić ojczyzny przed rosyjskimi najeźdźcami. Do Polski zaczęły natomiast napływać przede wszystkim kobiety z dziećmi. W ten sposób struktura demograficzna społeczności ukraińskiej w Polsce uległa znacznemu przeobrażeniu.

W których miastach zamieszkało najwięcej Ukraińców?

Z raportu wynika, że najwięcej Ukraińców osiedliło się w obszarze metropolitalnym – czyli głównym mieście i gminach ościennych – Warszawy. Zamieszkało tu 469,6 tys. osób. Liczby dotyczące kolejnych obszarów metropolitalnych przedstawiają się następująco: obszar katowicki – 303 tys. osób, wrocławski – 302,5 tys., krakowski – 230 tys., gdański – 224 tys., rzeszowski – 152,2 tys., łódzki – 114,2 tys., poznański -101,5 tys., lubelski – 87 tys., szczeciński – 84,5 tys., bydgoski – 80,5 tys., białostocki – 62,4 tys.

Natomiast jeśli chodzi o procentowy wzrost populacji największych miast w Polsce, to na podium znalazły się kolejno: Rzeszów – wzrost liczby ludności o 53 proc., Gdańsk – o 34 proc., Katowice – o 33 proc.

