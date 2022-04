Dziewięć przypadków wścieklizny w Warszawie. Wojewoda podjął decyzję

W ubiegłym roku, Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii odnotował w granicach podlegającego mu województwa 110 przypadków wścieklizny u zwierząt. Większość z nich dotyczyła lisów. Niestety, chorobę wykryto także u zwierząt domowych - trzech psów i siedmiu kotów.

Na początku tego roku odnotowano na Mazowszu aż 22 przypadki, w tym 9 w Warszawie. W związku z tym, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł rozszerzył właśnie zakres terytorialny rozporządzenia z grudnia ubiegłego roku ws. obszarów zagrożonych wścieklizną. Za obszar zagrożony została uznana m.in. cała Warszawa.

Psy na smyczy, koty w domach

Co to oznacza w praktyce dla właścicieli czworonogów? Psy mogą swobodnie biegać wyłącznie na ogrodzonym i zamkniętym terenie, zaś na terenie otwartym muszą być bezwzględnie wyprowadzane na smyczy. Natomiast koty muszą być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych. Na obszarach zagrożonych wścieklizną nie wolno organizować polowań i wszelkich wydarzeń z udziałem psów i kotów, np. wystaw.

Ponadto, wszystkie domowe czworonogi muszą przejść szczepienie przeciwko wściekliźnie. To w zasadzie wyłącznie przypomnienie, gdyż taki obowiązek od dawna ciąży na właścicielach psów i kotów w całym kraju. Czworonogi należy szczepić nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

W przypadku nowo urodzonych, szczepienie należy wykonać nie później niż w ciągu 30 dni od ukończenia przez czworonoga 3 miesięcy. Właścicielom, którzy zignorują ten obowiązek, grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Wścieklizna jest chorobą śmiertelną

Należy podkreślić, że wścieklizna to śmiertelna choroba wirusowa. Wirus jest przenoszony na człowieka zazwyczaj w wyniku ugryzienia przez zakażone zwierzę. Właśnie dlatego należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza, jeśli doszło do ugryzienia przez zwierzę, co do którego nie ma pewności, czy nie zostało zakażone wścieklizną.

Wścieklizna objawia się u zwierząt m.in. w agresywnym zachowaniem, ślinotokiem, połykaniem ziemi czy kamieni. Objawami u ludzi są m.in. ból głowy, nudności, gorączka i znaczne pobudzenie psychoruchowe. Najbardziej charakterystyczne dla zakażenia wścieklizną są wodowstręt i światłowstręt. Przyczyną zgonu, który poprzedza śpiączka, jest porażenie mięśni oddechowych, gdyż wirus choroby atakuje centralny układ nerwowy.

Czytaj też:

Im wojny nikt nie wytłumaczy. Ruszyła akcja pomocowa „Weterynarze dla ukraińskich zwierząt”