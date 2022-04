„Grosik”, który przynosi szczęście Pogoni Szczecin

Optymiści mówili: to dobry piłkarz, tylko nieco „przykurzony”. Jednak jeśli się dobrze przygotuje do sezonu, to będzie dużym wzmocnieniem Pogoni, bo umiejętności ma nawet przekraczające wymagania, jakie stawia Ekstraklasa.

Ci wątpiący podkreślali, że Grosicki przez ostatnie dwa sezony grał mało, nie wiadomo jak duże ma zaległości i jak wielką determinację do pracy wykaże. Nikt nie miał też pewności, że demony z przeszłości – czyli kłopoty z hazardem – to już na pewno zamknięty rozdział. Bo swego czasu właśnie to uzależnienie mocno wyhamowało karierę zdolnego skrzydłowego.

Dostał po schabach

Doszło nawet do tego, że w czasie gdy był zawodnikiem Legii, musiał przerwać treningi, bo trzeba było go wysłać na leczenie do Ośrodka Terapii Uzależnień w Starych Juchach na Mazurach. A gdy trafił do Jagiellonii, ówczesny prezes klubu z Białegostoku Cezary Kulesza, postawił sobie za punkt honoru przypilnowanie, by Grosicki nie wrócił do hazardu.