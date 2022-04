Żołnierze WOT przeszkolą polskich leśników. „Przygotować się do obrony państwa”

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesław Kukuła i dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica po „wielomięsięcznych staraniach” i „wieloletnich działaniach praktycznych” podpisali dokument, który zatwierdził decyzję o szkoleniu leśników. W ten sposób polskie Ministerstwo Obrony Narodowej ma wykorzystać „znakomity kapitał ludzki” Lasów Państwowych.

– To bardzo ważna inicjatywa. Lasy Państwowe to pierwszy tak duży ogólnopolski partner, z którym jako WOT podpisujemy na poziomie centralnym porozumienie, które w dużej mierze normuje zasady współdziałania w terenie, ale również kwestie działania obronnego pracowników Lasów Państwowych i funkcjonariuszy Straży Leśnej. Celem jest, aby wspólnie przygotować się do obrony państwa – mówił gen. broni Kukuła.

Dlaczego WOT chce szkolić leśników? Trzy powody

– Chciałbym podkreślić, że z punktu widzenia WOT jest to wydarzenie istotnie co najmniej z trzech powodów. Pierwsze to o znaczeniu strategicznym – musimy budować państwo silne i odporne. Dzisiejsze czasy pokazują, że jesteśmy w stanie to uczynić tylko i wyłącznie współdziałając, dlatego łączymy wysiłki z Lasami Państwowymi i pomnażamy wzajemnie swoje zdolności – wyjaśniał.

– Drugi wymiar sprowadzę do wymiaru operacyjnego – lasy są terenem prowadzenia konfliktów zbrojnych. Tereny lesiste, tereny zielone to obszary, nad których musimy mieć kontrolę i do prowadzenia walki, na których musimy być przygotowani – dodawał. Ostatnim elementem był aspekt szkoleniowy. – Staramy się wnieść tutaj jako WOT wartość dodaną poprzez szkolenie, które uczyni ich silniejszymi z punktu widzenia ewentualnej obrony państwa – zaznaczał.

Czytaj też:

„Żelazna Dywizja”. Oto nasz potencjał obronny na ścianie wschodniej. Gen. Gromadziński: Mamy czym się chwalić