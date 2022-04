Prokuratura zajmie się śledczymi, którzy chcieli aresztować Giertycha. „Poniosą odpowiedzialność”

Przypomnijmy, że sprawa ma swój początek 15 października 2020 roku. Roman Giertych został wówczas zatrzymany przez CBA. W domu mecenasa doszło do przeszukania, podczas którego były polityk zemdlał. Następnie Giertych trafił do szpitala i od tamtego czasu utrzymuje, podobnie jak jego adwokat, że zarzuty nie zostały mu skutecznie przedstawione z uwagi na stan zdrowia w momencie przesłuchania. A chodzi o szereg zarzutów. Zdaniem prokuratury, Giertych miał m.in. razem z 11 innymi osobami wyprowadzić i przywłaszczyć ok. 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord.

Jednak problemy mogą mieć również śledczy, którzy chcieli aresztować Romana Giertycha. „Sąd m.in. stwierdził, że szef Prokuratury Regionalnej w Lublinie przekroczył swoje uprawnienia próbując wydobyć z mojego telefonu informacje objęte tajemnicą obrończą. Prędzej czy później doprowadzę do tego, że wszyscy winni poniosą odpowiedzialność” – poinformował mecenas na Twitterze.

Sąd: Roman Giertych pozostawał bez kontaktu, był nieprzytomny

Szerzej sprawę opisuje Onet, który ustalił, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ nakazał prokuraturze zbadać działania śledczych, którzy chcieli aresztować Romana Giertycha. „Zdaniem sądu istnieje prawdopodobieństwo, że prokuratorzy dopuścili się nadużycia władzy m.in. poprzez próbę odczytania byłemu wicepremierowi zarzutów, gdy ten leżał nieprzytomny na szpitalnym łóżku” – czytamy. Portal przypomina też, że w marcu zeszłego roku Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga odmówiła wszczęcia postępowania z zawiadomienia Giertycha.

Onet cytuje również postanowienie sądu, które „nie zostawia suchej nitki na śledczych tropiących Romana Giertycha”. „Sędzia potwierdził, że z mecenasem nie było kontaktu, gdy prokurator Anna Kijak-Głęboczyk odczytywała mu zarzuty. Próby podejmowała aż dwa razy” – czytamy dalej. „Ogłoszenie zarzutów osobie nieprzytomnej, z którą nie ma żadnego kontaktu, jest w sposób oczywisty nieprawidłowe i bezskuteczne. (…) Roman Giertych pozostawał bez kontaktu, leżąc na łóżku szpitalnym, spał, był nieprzytomny” – napisał w postanowieniu sędzia.

Prokuratura nie odpuszcza Giertychowi. Śledczy wciąż chcą aresztu tymczasowego dla mecenasa

Wcześniej, 29 marca, adwokat Roman Giertych poinformował w mediach społecznościowych, że Sąd Rejonowy Lublin-Zachód nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie. Jako uzasadnienie tej decyzji podano ogólny brak przesłanek stosowania środków zapobiegawczych w postaci dużego prawdopodobieństwa, że adwokat nie popełnił zarzucanych mu czynów. Jednak Prokuratura Regionalna w Lublinie zaskarżyła decyzję sądu. Śledczy uznali, że postanowienie było błędne, a jego zmiana przez sąd odwoławczy umożliwi wykonanie z mecenasem czynności procesowych.

– Wobec faktu, że podejrzany od prawie półtora roku nie stawia się na wezwania prokuratury, tylko decyzja o zastosowaniu wobec niego aresztu tymczasowego daje prawne możliwości doprowadzenia na przesłuchanie do prokuratury – podkreślił Karol Blajerski, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Zażalenie ma zostać rozpatrzone na posiedzeniu zaplanowanym na 29 kwietnia.

