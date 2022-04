Obława na złodziei w Radomiu. Poszkodowany oddał strzały z pistoletu

Do zdarzenia doszło w czwartek, 28 kwietnia, ok. godz. 10:40. Przy ul. Piłsudskiego w centrum Radomia doszło do napadu na mężczyznę, który miał przy sobie sporą ilość gotówki. Mężczyzna bronił się i oddał w kierunku przestępców strzały z pistoletu, na który miał pozwolenie.

Rzecznik prasowy radomskich policjantów zdementował informację, podaną wcześniej w lokalnych mediach, jakoby sprawcy napadli na bank. Na chwile obecną, nie chciał jednak ujawniać zbyt wielu szczegółów, dotyczących zdarzenia. Nie wiadomo, jaka kwota padła łupem bandytów, ilu ich było oraz czy w trakcie napadu ktoś został ranny.

- Tam nie doszło na napadu na bank. Doszło do napadu na mężczyznę. Sprawcy ukradli mu torbę z pieniędzmi. Poszkodowany oddał w kierunku sprawców strzały z legalnie posiadanej broni. Sprawcom udało się jednak odjechać samochodem osobowym. Na miejscu zdarzenia trwają już czynności pod nadzorem prokuratora - informuje st. sierż. Kamil Warda, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radomiu.

Wkrótce po napadzie, na ulicach Radomia zostały rozstawione policyjne blokady. Obława na przestępców wciąż trwa. Więcej informacji wkrótce.

Czytaj też:

„Babcia Basia” zatrzymana przez policję. Heroinę sprzedawała w pudełkach zapałek