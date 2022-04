Nie żyje świadek koronny „Loczek”. Jego zwłoki znaleziono w celi

O śmierci Krzysztofa P. jako pierwsze poinformowało RMF FM. Jak wynika z podanych przez rozgłośnię informacji, „Loczek” został odnaleziony martwy w celi Zakładu Karnego w Tarnowie. Trafił tam w listopadzie ubiegłego roku pod zarzutem popełnienia potrójnego zabójstwa. Na jego trop "Loczka" wpadli po latach śledczy z tzw. Archiwum X, czyli zespołu do spraw niewykrytych zabójstw. Takie zespoły funkcjonują przy każdej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Polsce.

Jak wynikało z zebranego przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie materiału dowodowego, „Loczek” odpowiadał za zbrodnię, która miała miejsce w miejscowości Jurczyce pod Krakowem w 2000 r. Na jednej z posesji zamordowano 44-letnią kobietę, jej 37-letniego partnera oraz 30-letniego mężczyznę, który prawdopodobnie odwiedził parę w interesach.

„Loczek” nie pojawił się rano na więziennym apelu

Zwłoki „Loczka” zostały znaleziono w Zakładzie Karnym w Tarnowie w czwartkowy poranek. Mężczyzna nie stawił się na apelu, kiedy to osadzeni muszą opuścić swoje cele. Gdy strażnicy weszli do celi „Loczka”, by sprawdzić, co się stało, na udzielenie mu pomocy było już za późno.

– Potwierdzam, że takie zdarzenie miało miejsce i zostały już podjęte czynności, mające na celu ustalenie przyczyny zgonu Krzysztofa P. (...) Zostały już wykonane oględziny miejsca ujawnienia zwłok, które rutynowo zostały przetransportowane do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja. Dopiero wyniki sekcji pozwolą odpowiedzieć nam na pytanie, co było przyczyną zgonu Krzysztofa P. – komentuje prok. Katarzyna Duda, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Zabójca nie może być świadkiem koronnym

Jak informowała RMF FM, ze względu na ciężar stawianych „Loczkowi” zarzutów otrzymał on status więźnia niebezpiecznego. „Enki” – jak mówi się potocznie o takich osadzonych – przebywają w jednoosobowych celach, które są objęte systemem monitoringu. Tym samym to niemal niemożliwe, aby śmierć „Loczka” była wynikiem zabójstwa. Osadzony miał również nie mieć problemów zdrowotnych.

Wszystko wskazuje na to, że Krzysztof P. sam targnął się na własne życie. Warto podkreślić, że gdyby prokuraturze udałoby się udowodnić „Loczkowi” przed sądem popełnienie potrójnego zabójstwa, w praktyce można by spodziewać się tylko jednego wyroku – dożywotniego pozbawienia wolności. Po prawomocnym skazaniu, „Loczek” straciłby również status świadka koronnego, czyli wznowiono by przeciwko niemu postępowania, umorzone ze względu na wcześniejszą współpracę z organami ścigania.

– Gdyby udało się skazać Krzysztofa P. prawomocnym wyrokiem [za zabójstwo w Jurczycach – red.], to oczywiście straciłby on status świadka koronnego. Regulacja ustawowa stanowi jasno, że świadkiem koronnym nie może być m.in, osoba, która została skazana prawomocnie za zabójstwo – kwituje prok. Duda.