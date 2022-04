Niemcy zaślepieni Rosją, kopalniana zmowa milczenia, fabryki szczeniaków. Nowy „Wprost”

Postawa wobec wojny na Ukrainie degraduje Niemcy z pozycji lidera Europy do poziomu chwiejnego i niepewnego sojusznika, skoncentrowanego na własnych interesach. Olaf Scholz dobija reputację, budowaną przez Konrada Adenauera i Helmuta Kohla, którą wcześniej roztrwonili Gerhard Schroeder z Angelą Merkel. Chociaż ostatnie działania niemieckie pokazują, że krople drążą kanclerską skałę, to czy nie jest tragedią, że kraj, którego przywództwa w UE jeszcze niedawno nikt nie śmiał kwestionować, musi obecnie uciekać się do podstępów i wybiegów, żeby choć w części zachować się przyzwoicie – pisze w okładkowym tekście Jakub Mielnik.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„50 najlepszych polskich pracodawców”. Jaki jest wymarzony pracodawca? Taki, który nie zwalnia, a zatrudnia. Nie obcina pensji, a daje podwyżki. Nie wręcza śmieciówki, tylko umowę o pracę. Po raz trzeci przygotowaliśmy nasz ranking.

„Nie ma zgody prezydenta na poprawki”. W Sejmie utknął projekt ustawy dotyczący Izby Dyscyplinarnej, a z naszych informacji wynika, że póki co nie ma zgody prezydenta na poprawki Solidarnej Polski – pisze Eliza Olczyk.

„Nasze moralne obowiązki”. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera zapytany o rosnące niezadowolenie z sytuacji gospodarczej odpowiada, że część opozycji zachowuje się nieodpowiedzialnie. Wywiad Elizy Olczyk i Joanny Miziołek.

„W cekinowej sukni na pogrzeb córki”. Wzruszający i wstrząsający wywiad Wiktora Krajewskiego z matką sześciolatki zmarłej na białaczkę. Dzisiaj Paulina Jagoda pomaga innym radzić sobie z podróżą przez takie doświadczenie.

„W ścieku się nie nurzam”. Dorota Wellman, jedna z najpopularniejszych polskich dziennikarek, gwiazda TVN mówi o sobie, o Polsce, Polakach, pomocy uchodźcom i swoim stosunku do hejtu. Rozmowa Pauliny Sochy-Jakubowskiej.

„Poświęcone rakiety”. Wszystko wskazuje na to, że jednym ze skutków wojny będzie masowe zrywanie przez Ukraińców związków z tzw. cerkwią moskiewską, której zwierzchnicy m.in. święcą rakiety. Rozmowa Rafała Borowskiego.

„Walizki są spakowane”. Jednym chodnikiem idą ci, którzy do Polski właśnie przyjechali. Drugim ci, którzy z Polski chcą wyjechać i wrócić do domu – reportaż Piotra Barejki z polsko-ukraińskiego przejścia granicznego.

„Polskie fabryki zwierząt”. Sprzedawca robi wszystko, żeby nie wyszło na jaw, w jak złych warunkach psy są u niego produkowane. Ciemna strona hodowlanego biznesu. I konsekwencje zaniedbań. Materiał Anety Wawrzyńczak.

„Kopalniana zmowa milczenia”. Katastrofy w kopalniach Pniówek i Zofiówka wstrząsnęły Polską. Górnicy w nieoficjalnych rozmowach opowiadają o wielu niedociągnięciach, które mogły się przyczynić do wypadków. Tekst Karoliny Bacy-Pogorzelskiej.

„Krętactwa Olafa Scholza”. Elita rządzącej SPD stara się utrudnić walkę z Rosją, bo jej klęska będzie także klęską całej polityki niemieckiej po zjednoczeniu – pisze Jakub Mielnik.

„Z dnia na dzień jest coraz gorzej”. Polak z Szanghaju opowiada Katarzynie Świerczyńskiej o tym, jak wygląda lockdown po chińsku. 25 mln mieszkańców miasta z powodu fali zakażeń COVID-19 od tygodni przymusowo siedzi w domach.

„Po Byku”. Szczepan Twardoch napisał teatralny monodram „Byk” o upadku człowieka sukcesu. Warszawska publiczność skwitowała spektakl oklaskami na stojąco. Recenzja Leszka Bugajskiego.

„Zbrodniarze ikonami popkultury”. Nazwiska zbrodniarzy mają paraliżującą siłę. Samo przywołanie Hitlera czy Stalina wywoływało lęk, ale gdzieniegdzie jego miejsce zajęła infantylna fascynacja oprawcami – pisze Michał Banasiak.