„Niedyskrecje do słuchania”: Trzaskowski na kolizyjnym kursie z Tuskiem

Kto „rozwala” polski system sądownictwa? Dlaczego Ryszard Terlecki straszy Solidarną Polskę wcześniejszymi wyborami? Co martwi Donalda Tuska? Jakie plany ma Rafał Trzaskowski, i co ma do tego jego ostatnia wyprawa do Stanów Zjednoczonych. O tym i innych sprawach mówimy w najnowszym podcaście "Niedyskrecje parlamentarne" do słuchania.

Trzaskowski na kolizyjnym kursie z Tuskiem Podczas ostatnich obrad Sejmu nie było głosowanej ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, która jest warunkiem do odblokowania funduszy z krajowego planu odbudowy. Politycy PiS uważają, że trzeba uchwalić tę autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy i specjalnie się nad tym nie pochylać, bo po prostu pieniądze są nam potrzebne. Solidarna Polska zaś – ustami Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości – mówi: „Nie możemy uchwalić tej ustawy, dlatego, że są tam przepisy, które całkowicie rozwalą system sądownictwa”. Klincz trwa. Solidarna Polska oprotestowała przepis, wprowadzający tzw. test na niezawisłość sędziowską. Wymyślił go pan prezydent, a chodziło o wyjście naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej, która uważa, że polscy sędziowie mogą być niezawiśli. Ministerstwo Sprawiedliwości mówi, że w ten sposób można podważyć 2000 nominacji sędziowskich z ostatnich lat i doprowadzić do ogromnego chaosu w sądach.