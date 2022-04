Owsiak po pięciu latach napisał do Pawłowicz. „Krystyno, rozpuść włosy i uśmiechnij się!”

Jerzy Owsiak i Krystyna Pawłowicz mają swoją historię batalii sądowej. Organizator Przystanku Woodstock w 2017 roku ze sceny radził ówczesnej posłance, by „spróbowała seksu”. Zapewniał, sprawi to, że Pawłowicz poczuje m.in. „rozluźnione plecy”, „kwiat we włosach”, a przez to „w głowie też się może poukładać”. Posłanka poczuła, ale nie spodziewane rozluźnienie, a oburzenie. Sprawa trafiła do sądu, a Owsiakowi w sierpniu 2020 roku nakazano przeprosiny.

Krystyna Pawłowicz kontra Tomasz Trela

Po pięciu latach to Krystyna Pawłowicz występuje w roli tej, która została pozwana za swoje słowa. Sędzia TK w niewybredny sposób zwróciła się do posła Tomasza Treli nazywając go m.in. „chamem”, „łobuzem”, „łachem” i „dziadem kalwaryjskim”. Poszło o wniosek o ujawnienie majątków sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym właśnie Pawłowicz. Obrzucony inwektywami poseł poinformował o złożeniu do prokuratury doniesienia ws. znieważenia funkcjonariusza publicznego.

Owsiak do Pawłowicz: Pani Krystyno, co z Panią się dzieje?

Do sporu między Trelą i Pawłowicz nawiązał Jerzy Owsiak. Twórca WOŚP przyznał, że to pierwszy od pięciu lat moment, gdy zwraca się do byłej posłanki PiS. W mediach społecznościowych zamieścił apel o przeprosiny. Nauczony historią pięcioletniej batalii sądowej z Pawłowicz, przekonywał, że to „kompletnie niepotrzebne”.

„Pani Krystyno, co z Panią się dzieje? Dla mnie te 5 lat to czas niezwykle pięknych osiągnięć, a także czas, w którym wraz z Polakami nie straciliśmy ani minuty na kopanie się ze sobą, po prostu robiliśmy swoje, co Pani w sądzie tak dyskredytowała, a co wróci do Pani w postaci opieki zdrowotnej, bo ta wspomagana przez WOŚP należy się każdemu z nas, bez względu na wyznanie czy kolor skóry.

Niech Pani – tak jak ja 5 lat temu – powie po prostu »przepraszam«. A ludzie, Pani Krystyno, nie będą trąbili” – napisał Owsiak.

Dodał, że słowa te pisze w dobrym nastroju, życząc Pawłowicz spokoju. „Mówiąc krótko – Krystyno, rozpuść włosy i uśmiechnij się!” – zakończył.

