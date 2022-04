Jowisz i Wenus „zderzą” się na niebie. Spektakularna koniunkcja już w ten weekend

Wenus i Jowisz, czyli dwie z najjaśniejszych planek w Układzie Słonecznym, oddalone są od siebie o około 690 milionów kilometrów. Jednak jak wyjaśnia NASA, w niedzielę 1 maja nad ranem obie te planety znajdą się w tak bliskiej odległości od siebie na nocnym niebie, że w niższych szerokościach geograficznych będzie dobrze widać, jak zlewają się w „świecącą” masę.. – Planety będą różnić się jasnością. Wenus jest jaśniejsza od Jowisza, więc będzie wyglądać oślepiająco jasno. Jowisz będzie nieco słabszy, około jednej szóstej jasności Wenus– wyjaśnił w rozmowie z BBC prof. Lucie Green, główny obserwator gwiazd w Towarzystwie Astronomii Popularnej. Zjawiska należy wypatrywać około godz. 4:30 nad wschodnim horyzontem.

Koniunkcja Wenus i Jowisza. Czy będzie widoczna z Polski?

Niestety w Polsce „zderzenie” się Wenus i Jowisza będzie raczej trudno dostrzegalne. – U nas, na naszej szerokości geograficznej, ta koniunkcja nie prezentuje się tak spektakularnie z uwagi na to, że kąt nachylenia ekliptyki, czyli drogi, po której poruszają się planety na niebie, jest niski względem horyzontu wiosną – wyjaśnił w rozmowie z serwise tvnmeteo.pl Karol Wójcicki, autor bloga „Z głową w gwiazdach”. – Dlatego u nas się tak dobrze nie będzie się to prezentować, bo będzie nisko nad horyzontem. Wenus i Jowisz są co prawda względnie jasne, ale wciąż to są 3-4 stopnie nad horyzontem. Drzewa, pagórki, jasne niebo... To zjawisko raczej nie będzie hitem – powiedział popularyzator astronomii.

Następna taka okazja w 2039 r.

Taka koniunkcja występuje co roku, jednak w ten weekend będzie widoczna z Ziemi bardziej niż zazwyczaj. Następna taka okazja powtórzy się dopiero w 2039 roku.

