Nie żyje Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club

„Z wielkim smutkiem informujemy, że zmarł dzisiaj Marek Goliszewski założyciel i prezes Business Centre Club” – przekazano w sobotę wieczorem na Twitterze organizacji.

Marek Goliszewski nie żyje. Kim był?

Marek Goliszewski urodził się w 1952 r. w Warszawie. Ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie oraz studia podyplomowe z dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W 2014 r. bronił pracę doktorską, ale rada Wydziału Zarządzania UW odmówiła mu nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w tym przewodzie. Przez media przetoczyła się dyskusja o możliwym konflikcie interesów pomiędzy autorem pracy a jego promotorem, który także działał w Business Centre Club.

twitter

Dziennikarz, ekonomista, działacz gospodarczy

Od 1979 Goliszewski był związany z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Po 1989 r. zaangażował się w działalność organizacji pozarządowych i organów doradczych. W 1991 r. był inicjatorem powołania Business Centre Club. Od jego utworzenia aż do czasu swojej śmierci Goliszewski pełnił funkcję prezesa zarządu tej organizacji gospodarczej. Zasiadał również w wielu innych gremiach, między innymi w zarządzie Towarzystwa Polska-Wschód (1993), Społecznej Radzie Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania, Polskim Forum Akademicko-Gospodarczym, Radzie Integracji Europejskiej, czy Narodowej Radzie Integracji Europejskiej. W 2010 r. objął także funkcję prezesa Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Był także wiceprzewodniczącym Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Próbował sił w polityce

Goliszewski był organizatorem Forum Dialogu, które skupiało różne podmioty społeczne, m.in. związki zawodowe i stowarzyszenia. Próbował także sił w polityce. W 2001 r, kandydował w wyborach do Senatu z ramienia Bloku Senat 2001, ale nie zdobył mandatu. Również w 2011 r. nie dostał się do Senatu, gdzie startował z listy Obywateli do Senatu. W 2010 r. ówczesny prezydent Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju.

Czytaj też:

Goliszewski o tarczy antykryzysowej: Odrzucono realną pomoc dla firm i pracowników