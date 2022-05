„Niedyskrecje parlamentarne”: Ziobro pod presją. Kaczyński ma plan A i plan B

O co Solidarna Polska oskarża premiera Mateusza Morawieckiego? Kto i dlaczego walczy o kontrolowanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa? Do czego Jarosław Kaczyński chce zmusić Zbigniewa Ziobro? Dlaczego polityk związany z o. Tadeuszem Rydzykiem wrócił do łask prezesa PiS? W co nie wierzą politycy Nowej Lewicy? O tym i innych sprawach piszemy z najnowszych „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

Spór między otoczeniem Mateusza Morawieckiego, a Solidarną Polską o likwidację Izby Dyscyplinarnej wchodzi w kolejną fazę. Tym razem politycy Solidarnej Polski zaczynają zarzucać politykom związanym z premierem, że chcą doprowadzić do przyspieszonych wyborów. Ich zdaniem wojna przykryła wszystkie błędy gospodarcze rządu, w tym te związane z Polskim Ładem. – Między Solidarną Polską, a Mateuszem Morawieckim panuje coraz większe napięcie. Politycy Solidarnej Polski uważają, że premier chce wykorzystać okazję, gdy sondaże dla PiS-u rosną i przeprowadzić przyspieszone wybory, bo zdaje sobie sprawę, że dobra passa sondażowa niedługo się skończy ponieważ zaczną się problemy wewnętrzne w kraju. Ale ta teoria nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, ponieważ ludzie od premiera wcale nie chcą wcześniejszych wyborów, gdyż mogłyby one zakończyć misję Morawieckiego na stanowisku – mówi polityk PiS.