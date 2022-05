Agata Kornhauser-Duda ma swój gatunek tulipanów. Tak wyglądają

W majową niedzielę Agata i Andrzej Dudowie odwiedzili Chrzypsk Wielki, gdzie odbywały się XII Międzynarodowe Targi Tulipanów. Wcześniej para prezydencka odwiedziła Hurtownię Ogrodniczą G. i B. Królik i sortownię cebulek.

Wyjazd był nie tylko okazją do oglądania pięknych kwiatów. W trakcie targów uhonorowano w wyjątkowy sposób pierwszą damę. Na cześć Agaty Kornhauser-Dudy jej imieniem i nazwiskiem nazwano nową odmianę tulipanów.

Prezydent zapowiada grządkę z tulipanami

– Bardzo serdecznie dziękuję za to niezwykłe wyróżnienie; jest to wielki honor dla mnie i zaszczyt, że mogę dołączyć do grona moich poprzedników i poprzedniczek, którzy są patronami swoich odmian tulipanów – a są to poprzednie prezydentowe, byli prezydenci, politycy, sportowcy, naukowcy, czy artyści – mówiła małżonka prezydenta.

W ramach „chrztu” tulipan został podlany szampanem. W obecności przedstawiciela holenderskiej ambasady wydano też certyfikat poświadczający nadanie imienia tulipanowi. Andrzej Duda zapowiedział z kolei, że w ogrodach Pałacu Prezydenckiego powstanie grządka z kwiatami noszącymi imię jego żony.

