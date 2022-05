Tusk ratuje Ziobrę: Podstępny manewr lidera PO. PiS postawione pod ścianą

Donald Tusk zapowiedział złożenie wniosku o odwołanie z rządu Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości. Były premier rzucił w ten sposób koło ratunkowe liderowi Solidarnej Polski. Zmusi bowiem w ten sposób PiS do obrony Ziobry, a to jest bodaj ostatnie, czego obóz rządzący w tej chwili by sobie życzył.

Od tygodni obserwujemy fascynującą walkę między PiS, a Solidarną Polską o ustawę likwidującą Izbę Dyscyplinarną, a co za tym idzie o wielkie pieniądze z Unii. PiS chce przyjęcia projektu prezydenta w tej sprawie i odmrożenia funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Solidarna Polska walczy zaś o wprowadzenie własnych poprawek, które być może uratowałyby honor Ministra Sprawiedliwości jako kreatora system sędziowskiego w Polsce, ale raczej nie zażegnałyby sporu z Brukselą, a tym samym środków z KPO nadal byśmy nie oglądali. Rozmowy albo targi toczą się cały czas, za to prace w komisji sprawiedliwości nad projektem prezydenckim postępują bardzo ślamazarnie.