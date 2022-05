Ujawnia, jak się w Polsce robi politykę. „Kluczowe jest narzucenie tematu”

„Kiedyś poszedłem do prezesa na Nowogrodzką. Do jego gabinetu. Miałem 27 lat, byłem posłem. Poszedłem, zacząłem namawiać, żeby PiS zrobiło coś w mediach. Mówiłem: media, media, media. On zapytał, ile mam lat. Powiedziałem, że 27. Odparł: Ma pan już 27 lat i jeszcze pan nie wie, że polityka jest przy tym stole? I zapukał w stół w swoim gabinecie” – opowiada w książce Marcin Mastalerek, współtwórca kampanii Andrzeja Dudy.

I choć polityki nie robi się w mediach, to właśnie narzucenie tematu w nich jest dla polityków kluczowe, szczególnie w czasie kampanii. A to z roku na rok jest dla nich coraz bardziej skomplikowane. Bo dziś opinia publiczna żyje pojedynczymi zdarzeniami krótko, ze względu na chaos informacyjny.