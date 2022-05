Dzień Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Prezydent wręczył odznaczenia

W poniedziałek 2 maja na dziedzińcu Belwederu odbyła się ceremonia wręczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę odznaczeń państwowych działaczom polonijnym oraz Aktów Nadania Obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawicielom organizacji polskiej mniejszości narodowej na Wschodzie zostały wręczone flagi państwowe.

Andrzej Duda podkreślił, że „nie było jeszcze takiej uroczystości Dnia Flagi RP, aby wręczał flagi, które pojadą tam, gdzie toczy się wojna” – czytamy na stronie prezydent.pl. – Wręczam te flagi po to, aby dodały sił. Sił do zwycięstwa, mocy do codziennej pracy, do umacniania ojczyzn, po obu stronach granicy – i Ukrainy, i Białorusi, i Polski. Niech będą z wami, niech łopoczą nad wami na wietrze, niech dodają mocy – podkreślał prezydent.

Andrzej Duda dziękował wszystkim odznaczonym za działalność, którą realizują na terenach, gdzie toczy się wojna, często ryzykując życiem. – Z całego serca jestem za to wdzięczny – mówił do odznaczonych.

Odznaczeni zostali:

za wybitne zasługi w obronie godności i praw człowieka, za niesienie pomocy humanitarnej osobom potrzebującym, dotkniętym konfliktem zbrojnym w Ukrainie, za działalność na rzecz środowisk polonijnych:

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski : Krystyna Marianna Księżopolska;

: Krystyna Marianna Księżopolska; Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej: Ludmiła Kostuszewicz, Sergiusz Stanisław Prokopiuk, Maria Ziembowicz.

Za zasługi w obronie godności i praw człowieka, za niesienie pomocy humanitarnej osobom potrzebującym, dotkniętym konfliktem zbrojnym w Ukrainie, za działalność polonijną:

Złotym Krzyżem Zasługi: Lesia Jermak, Walentyna Jusupowa.

Prezydent wręczył też Akty Nadania Obywatelstwa Polskiego:

rodzinie Gryncewiczów z Białorusi;

rodzinie Shushpanov z Ukrainy;

Salomei Pletenickiej z Ukrainy.

Andrzej Duda wręczył flagi RP przedstawicielom organizacji polskiej mniejszości narodowej na Wschodzie. Otrzymali je: Związek Polaków na Białorusi, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Związek Polaków na Ukrainie.