Matura z polskiego 2022. Znamy tematy rozprawek

O godz. 9:00 w środę maturzyści przystąpili do matury z języka polskiego. To jeden z obowiązkowych przedmiotów na maturze. Pierwsi uczniowie opuścili sale egzaminacyjne i podzielili się wrażeniami.

Tematy rozprawek zdradzili użytkownicy Twittera.

Pierwszy z nich to pisemna odpowiedź na pytanie „Czym dla człowieka może być tradycja?” (w odniesieniu do fragmentu „Pana Tadeusza”)”. Temat drugi brzmiał: „Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia”. Odpowiadając na to pytanie, uczniowie mieli się odnieść do fragmentu powieści „Noce i Dnie” Marii Dąbrowskiej. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne tematy o godz. 14:00.

CKE przypomniało też wcześniej, że uczniowie będą wybierać spośród trzech tematów – dwóch rozprawek oraz interpretacji wiersza.

Blisko 300 tys. maturzystów przystąpiło do egzaminu z polskiego

Egzamin maturalny z polskiego składa się z kilkudziesięciu zadań – otwartych i zamkniętych. Najwyżej punktowane jest ostatnie zadanie, które polega na napisaniu wypracowania na jeden z zadanych tematów.

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że maturę z j. polskiego napisze dziś ok. 289 300 tegorocznych absolwentów oraz ok. 5 480 absolwentów z lat ubiegłych.

Egzamin dojrzałości budzi spore emocje, także dlatego, że od kilku lat słychać o możliwych przeciekach tematów.

Od wtorkowego wieczoru w Google widoczna była anomalia, która mogła mieć związek z tegoroczną maturą z polskiego. Od godziny 21 użytkownicy wpisywali w wyszukiwarce Google hasło „czy cierpienie umożliwia osiągnięcie konkretnego celu”. Pierwsze zapytania pojawiły się po godzinie 13 we wtorek 3 maja, jednak wyraźny wzrost zainteresowania miał miejsce wieczorem. Szczyt trendu związany z tym hasłem przypadł w godzinach 6-7 rano w środę 4 maja.

W środę o 14:00 maturzyści zmierzą się z językiem łacińskim i kulturą antyczną na poziomie rozszerzonym.

