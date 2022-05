Skatował zakonnika w Siedlcach. Okazuje się, że jego ofiar mogło być więcej

35-letni zakonnik pełnił posługę w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego. Do jego morderstwa doszło 11 listopada, a zgon nastąpił w szpitalu w nocy z 11 na 12 listopada. Duchowny został skatowany podczas spaceru w parku Aleksandria. Sprawca zadał u trzy ciosy w tył głowy ciężkim narzędziem.

Sprawca stanął przed prokuratorem. Wpadł, bo popełnił kolejną zbrodnię

Kluczowe w ustaleniu, kto zamordował zakonnika, okazały się nagrania z monitoringu. Śledczy powiązali sprawę z Siedlec z morderstwem Ukrainki, do którego doszło w pobliskim Sokołowie 18 stycznia 2022 roku. Kobieta około godziny 21 wyszła z domu i ruszyła w kierunku miejsca pracy. Jej zwłoki około godziny 22 zostały znalezione przez przejeżdżające obok osoby. 49-latka zginęła od 10 uderzeń młotkiem w tył głowy.

„Na podstawie zapisów monitoringu wytypowano Rafała J. jako podejrzewanego o dokonanie zabójstwa kobiety. Na zabezpieczonych od niego butach i odzieży oraz młotku ujawniono ślady krwi pokrzywdzonej” – podają śledczy.

Do powiązania obu spraw doszło na podstawie ekspertyz kryminalistycznych. Dzięki ich ustaleniom zarzut zabójstwa zakonnika mógł usłyszeć 23-letni Rafał J. Mężczyzna został już doprowadzony do prokuratury. Dotychczas przebywał w areszcie, do którego trafił z powodu ciążących na nim zarzutów zabójstwa 49-letniej Ukrainki.