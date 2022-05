Matura z matematyki 2022 już w czwartek. Co można zabrać na egzamin i ile potrzeba punktów, żeby zdać?

4 maja rozpoczęły się matury 2022. Absolwenci szkół średnich są dopiero na początku długiego maratonu egzaminacyjnego, który zakończy się 23 maja. W tym czasie zdający przystąpią do minimum czterech egzaminów – trzech na poziomie podstawowym i przynajmniej jednego na poziomie rozszerzonym. Ze względu na pandemię koronawirusa w 2022 roku egzaminy ustne nie są obowiązkowe.

Matura z matematyki 2022. Co można zabrać na egzamin?

Już w czwartek 5 maja o godzinie 9 rano maturzyści przystąpią do matury z matematyki. Dla wielu z nich będzie to najtrudniejszy egzamin. Przed rokiem z matematyką nie poradziło sobie 21 proc. maturzystów. Dla porównania egzaminu z języka polskiego nie zdało 7 proc. maturzystów, a z języka angielskiego 6 proc.

Przypominamy, że na maturze z matematyki można korzystać z kilku pomocy naukowych. Najcenniejszą jest wykaz wzorów, do którego dostęp najczęściej zapewnia szkoła. Dodatkowo każdy zdający powinien mieć przy sobie cyrkiel i linijkę, które są niezbędne do wykonania potrzebnych rysunków. Każdy maturzysta na egzamin może zabrać również kalkulator prosty, czyli taki, który oprócz dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia umożliwia obliczanie procentów i pierwiastków kwadratowych.

Oczywiście idąc na egzamin, należy pamiętać również o zabraniu długopisu lub pióra z czarnym tuszem, lub atramentem, a także dokumentu tożsamości zawierającego zdjęcie.

Co zrobić, żeby zdać maturę z matematyki?

Zdecydowana większość zadań w arkuszu maturalnym z matematyki będzie zawierała pytania zamknięte, czyli takie, do których dostępne są cztery warianty odpowiedzi. Dodatkowo maturzyści będą musieli rozwiązać kilka bardziej złożonych zadań matematycznych, za które mogą uzyskać więcej punktów.

Żeby zdać maturę z matematyki trzeba zdobyć minimum 30 proc. wszystkich dostępnych punktów. Ponieważ do zdobycia jest maksymalnie 45 punktów, nie trudno wyliczyć, że aby zdać, trzeba uzyskać minimum 13,5 pkt.

Zdający, którym nie uda się zaliczyć egzaminu z matematyki, będą mieli szansę do przystąpienia do matury poprawkowej, która będzie miała miejsce 23 sierpnia. Przystąpić będą mogli do niej jednak wyłącznie abiturienci, którzy nie zaliczą tylko jednego obowiązkowego przedmiotu.

