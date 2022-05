Strach i niezadowolenie w PO po zapowiedzi Tuska. Poświęci ludzi? „Cel przesłonił mu oczy”

Powrót Donalda Tuska do krajowej polityki wiązał się ze zdyscyplinowaniem partii. I choć początkowo w strukturach regionalnych Platformy Obywatelskiej na nowo można było poczuć nadzieję na zwycięstwo wyborcze partii, to obecnie zaczyna panować tam niezadowolenie i strach. I nie dotyczy to wcale wizji porażki wyborczej, a raczej obawy przed marginalizowaniem lokalnych działaczy na przyszłych koalicyjnych listach opozycji.

– Donald Tusk nie przejmuje się politykami w regionach. Odpuścił ich sobie. Bo wie, że część z nich będzie musiał pozbawić miejsca na wyborczej liście – żali się jeden z naszych rozmówców.