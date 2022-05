„Strefa wolna od LGBT”. Jest wyrok ws. gmina Niebylec kontra Staszewski

Bart Staszewski, który montował tabliczki z napisem „Strefa wolna od LGBT” przy wjazdach do miejscowości, wygrał w sądzie z gminą Niebylec. Ta oskarżyła go o naruszenie jej dóbr osobistych. To jedna z trzech takich spraw. Dwie są jeszcze w toku.

Chodzi o akcję, którą Bart Staszewski przeprowadził w 2020 roku. Aktywista umieszczał wówczas tabliczki z hasłem „strefa wolna od LGBT” przy nazwach miejscowości, które w 2019 roku przyjęły uchwały anty–LGBT. Następnie robił im zdjęcia. „Polskim i zagranicznym mediom opowiadałem o swojej akcji niczego nie ukrywając. Wbrew kłamstwom prawicowych publicystów nigdy nie twierdziłem, że strefy oznaczają zakaz wjazdu dla osób LGBT. Mówiłem o efekcie mrożącym wobec osób LGBT i sojuszników” – pisał na swojej stronie aktywista (pisownia oryginalna – red.). Akcja nie spodobała się jednak trzem gminom, które wystąpiły na drogę sądową. 27 kwietnia Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił powództwo gminy Niebylec (woj. podkarpackie) przeciwko Staszewskiemu. „Sąd uznał, że wystarczy jedna rozprawa, bez stawiania się stron aby odrzucić bełkotliwy, motywowany politycznie pozew. Od początku powtarzałem, że to bełkot i próba uciszenia mnie” – skomentował ten wyrok aktywista. W rozmowie z „Wyborczą” mówił, że gmina domagała się przeprosin za umieszczenie tabliczki w zagranicznych mediach, m.in. dziennikach „The New York Times", „Guardian” i „Charlie Hebdo”. Wójt Niebylca, Zbigniew Korab, powiedział, że gmina czeka na uzasadnienie wyroku i podejmie decyzję, czy się od niego odwoływać. W toku są jeszcze podobne sprawy dotyczące dwóch gmin, Zakrzówka i Tuszowa Narodowego. Reduta Dobrego Imienia: Akcja niekorzystnie wpływa na wizerunek gmin O pozwaniu Staszewskiego przez gminę Tuszów Narodowy informowała w zeszłym roku Reduta Dobrego Imienia. Organizacja podkreślała, że stanęła w obronie gminy aby „przeciwdziałać rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji godzących w dobre imię jej mieszkańców jak i całej Polski”. W komunikacie wydanym przez RDI podkreślono, że aktywista LGBT przeprowadził „akcję dezinformacyjną”. „Zorganizowana i przeprowadzona przez Barta Staszewskiego akcja wpływa niekorzystnie na wizerunek gmin i jej mieszkańców, bowiem wskazuje na dyskryminację jakiejś grupy z uwagi na jej preferencje seksualne” – dodano. Także gmina Zakrzówek pozwała Staszewskiego przy wsparciu finansowym i prawnym Reduty Dobrego Imienia. W maju 2019 roku Rada Gminy uchwaliła stanowisko zatytułowane „Zakrzówek – gminą wolną od ideologii LGBT”. Czytaj też:

Petycja Ordo Iuris ws. polskiego aktywisty. Adresatami fundacja Obamy i Ambasada USA