W czwartek 5 maja ok. godz. 13.00 przed wejściem do budynku szkoły podstawowej przy ulicy Grota-Roweckiego doszło do niebezpiecznego incydentu. 41-letni mieszkaniec Bielska-Białej zaatakował 12-letnią dziewczynkę, zadając jej kilka ciosów nożem. Stan dziecka jest poważny. Uczennica, z obrażeniami zagrażającymi jej życiu, została przetransportowana do szpitala. Mężczyzna bezpośrednio po zdarzeniu zbiegł, jednak chwilę późnej został zatrzymany przez policjantów.

Nożownik zaatakował dziewczynkę przed szkołą. Dziecko walczy o życie

Dotychczas do przestrzeni medialnej przedostają się jedynie szczątkowe informacje dotyczące opisywanego zdarzenia. Wiadomo, że na miejscu pracują kryminalni oraz policyjni technicy. Śledczy prowadzą działania, które mają doprowadzić do ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia. Dotychczas niewiadomą pozostaje motyw, jakim kierował się sprawca. Nie wiadomo także, czy napastnik znał dziewczynkę.

Czytaj też:

Śmiertelny wypadek z udziałem piłkarza. Policja wszczęła śledztwo