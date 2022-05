IMGW ostrzega przed burzami i gradobiciem. Doszło już do pierwszych wyładowań

Jak informuje IMGW-PIB w związku z napływem wilgotnych i ciepłych mas powietrza do Polski, w najbliższych dniach warunki będą sprzyjały powstawaniu burz. Na domiar złego w piątek przelotne opady deszczu mogą pojawić się w prawie w całym kraju. Słonecznie będzie jedynie na wybrzeżu. W Polsce południowo-wschodniej powinniśmy za to spodziewać się gwałtownych zjawisk.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami i gradobiciem w pięciu województwach

W związku z niepokojącymi prognozami IMGW-PIB wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem w pięciu województwach. Niebezpieczeństwo dotrze do naszego kraju z południa Europy, a pierwszych burz przy granicy ze Słowacją powinniśmy się spodziewać już od godziny 11.

W kolejnych godzinach gwałtowne zjawiska będą występować w kolejnych województwach. Zdaniem IMGW-PIB od godziny 13 burze z gradem mogą pojawiać się wpięciu województwach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia zostały wydane dla Podkarpacia, Małopolski, Lubelszczyzny, województwa świętokrzyskiego, a także południowej i wschodniej części województwa mazowieckiego. Nie można wykluczyć, że w kolejnych godzinach ostrzeżenia zostaną wprowadzone na większym obszarze kraju, dlatego należy uważnie śledzić najnowsze komunikaty.

Podczas burz powinniśmy spodziewać się opadów deszczu do 40 mm, a miejscami również gradu, Opadom będzie towarzyszył dość silny wiatr. W porywach może on osiągać prędkość nawet 70 km/h. Temperatura w piątek będzie dość przyjazna. W większości regionów słupki rtęci zatrzymają się na 19. kresce. Cieplej będzie jedynie na południowym wschodzie, gdzie odnotujemy 21℃. Zdecydowanie chłodniej powinno być za to na wybrzeżu, gdzie na termometrach nie zobaczymy więcej niż 13℃.

Gdzie jest burza? Radary burzowe pokazują pierwsze wyładowania

Pierwsze piątkowe burze już miały miejsce. Dzień od wyładowań zaczęli mieszkańcy Podlasia. Jak wskazują radary burzowe, do wyładowań doszło na zachód od Białegostoku, a dokładni w okolicy miejscowości Tykocin. Około godzin 9 rano komórki burzowe pojawiły się również na południe i wschód od Suwałk.

