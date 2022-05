„Niedyskrecje do słuchania”: Siergiej Andriejew uwiera polskie MSZ. Są dwie opcje

Dlaczego wojna na Ukrainie zaczyna ciążyć naszej gospodarce i czego obawia się obóz rządzący? Czy ambasador Rosji zostanie wydalony, czy poproszony, żeby udał się na konsultacje do Moskwy? Czy szykuje się kolejny bratobójczy bój na lewicy? Do czego Leszek Miller namawia działaczy dawnego SLD? O tym i innych sprawach mówimy w najnowszym podcaście „Niedyskrecje do słuchania”. Premiera nowego odcinka odbywa się w każdy piątek.

Jak Leszek Miller wojuje z Włodzimierzem Czarzastym, a rząd martwi się gospodarką Rosyjski ambasador w Warszawie Siergiej Andriejew uwiera polskie MSZ. Z naszych informacji wynika, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych czeka tylko na kolejne prowokujące słowa dyplomaty, żeby go wydalić z Polski. – Ambasador Rosji jest na najlepszej drodze, żeby sprowokować swoje wydalenie – mówi nasze źródło w MSZ, choć nie przesądza, w jakiej formule to mogłoby się odbyć. Na razie nie wiadomo czy MSZ chciałoby ogłosić, że ambasador jest persona non grata.To skutkowałoby takimi samymi działaniami ze strony Rosji, czyli wydaleniem polskiego ambasadora z Moskwy i zerwaniem stosunków dyplomatycznych. Dlatego z tą decyzją wciąż w rządzie czekają.