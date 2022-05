Koniec stanu epidemii w Polsce. Adam Niedzielski ogłosił decyzję

Stan epidemii obowiązuje w Polsce od ponad dwóch lat. Został wprowadzony 20 marca 2020 r. Adam Niedzielski przekazał najnowsze decyzje w piątek na konferencji prasowej, w której wziął też udział dyrektor NIZP-PZH Grzegorz Juszczyk.

– Ciągle prowadzimy monitoring sytuacji. Dzisiejsza liczba 611 nowych infekcji odzwierciedla liczbę z dwóch tygodni. (...) Średnia liczba zakażeń dziennie jest poniżej tysiąca, obserwujemy kontynuację spadków – poinformował Niedzielski. Szef MZ podkreślił też, że spada liczba chorych na COVID-19 w szpitalach. Przekazał też, że resort prowadzi monitoring nowych mutacji, ale „w tej chwili na świecie nigdzie nie odnotowano mutacji alertowej”.

Koniec stanu epidemii w Polsce

– Powoli epidemia zdąża w kierunku endemii, czyli sytuacji w której wirus jest w naszym otoczeniu, ale ze względu na szczepienia i liczbę osób, które przechorowują, także bezobjawowo, endemia nie stanowi już takiego zagrożenia. Dlatego podjąłem decyzję, żeby od 16 maja przekształcić stan epidemii w stan zagrożenia epidemicznego. To nie jest zniesienie epidemii, tylko przełączenie czerwonego światła na pomarańczowe – oświadczył minister zdrowia. Jak poinformował Niedzielski, stan zagrożenia epidemicznego zostanie utrzymany co najmniej do września.

Z kolei szef NIZP-PZH Grzegorz Juszczyk przekazał, że koronawirus będzie monitorowany tak jak grypa.

Minister zdrowia zapowiedział zniesienie stanu epidemii w ubiegłym tygodniu w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Jak wówczas wskazał, miałoby to nastąpić w połowie maja. Niedzielski zaznaczył, że decyzja została „przekonsultowana na różnych poziomach administracji”.

Koronawirus w Polsce. Nowy raport

Od 28 kwietnia do 4 maja potwierdzono w Polsce 4140 zakażeń koronawirusem – poinformowało w środę w tygodniowym zestawieniu Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej zakażeń wykryto w województwach: mazowieckim (724), śląskim (619) i małopolskim (420).

W ciągu tygodnia na COVID-19 zmarło 16 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 56 chorych. Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 5 mln 997 tys. 998 przypadków. Zmarło 116 tys. 70 osób z COVID-19.

