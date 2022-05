Matury 2022. Prokuratura sprawdzi informacje o przecieku przy egzaminie z języka angielskiego

W środę, 4 maja, rozpoczęły się matury. Do tegorocznego egzaminu dojrzałości przystępuje w całym kraju blisko 290 tys. osób. Co ciekawe, najstarszy przystępujący ma... 71 lat.

Przeciek w mediach społecznościowych

Trzeciego dnia matur, w piątek rano, odbyły się egzaminy z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Jak poinformował portal Onet, najprawdopodobniej doszło do przecieku treści arkusza egzaminacyjnego.

Na Twitterze zostało bowiem zamieszczone zdjęcie jednego z zadań. Dotyczyło ono napisania posta na bloga, poświęconego kupnie roweru. Ze zdjęcia wynika, że zostało ono zrobione ok. godz. 8, czyli godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

Przeciekowi przyjrzy się prokuratura

W związku z tym, Centralna Komisja Egzaminacyjna podjęła decyzję o złożeniu zawiadomienia do prokuratury. Jeśli śledczy potwierdzą, że doszło do przecieku, nie można wykluczyć, że egzamin będzie musiał zostać powtórzony.

– Mamy wątpliwości co do tego, czy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami. Zgodnie z procedurami dyrektor szkoły jest zobowiązany na pół godziny przed egzaminem okazać przewodniczącym wszystkich zespołów nadzorujących wszystkie pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi zapakowane. Oni mają obowiązek podpisać protokół, że zgadza się to wszystko z listem przewozowym – skomentował dyrektor CKE Marcin Smolik

95 proc. wybrało angielski

W tym roku, maturzyści mają obowiązek przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego, a także egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu do wyboru.

Jak nietrudno domyślić się, język angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym. Podczas tegorocznego egzaminu, chęć zdawania właśnie tego języka zgłosiło aż ok 95. proc. zdających.

Czytaj też:

Matura 2022. Niezbędnik każdego maturzysty – harmonogram, co można zabrać na egzaminy, termin dodatkowy i poprawkowy