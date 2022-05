Billboardy premiera Morawieckiego zatrzymane na granicach. Interweniowały placówki dyplomatyczne

Pod koniec kwietnia premier Mateusz Morawiecki zainicjował „billboardową akcję specjalną, która ma budzić sumienia”. Plakaty, które przedstawiają rosyjskie zbrodnie na Ukrainie, pojawiły się już w różnych miastach Europy. Akcja odbywa się pod hasłem „Stop Russia now!”.

Okazało się jednak, że w niektórych miejscach kampania kancelarii premiera polskiego rządu nie przypadła do gustu. Jak dowiedział się „Wprost”, nie obyło się bez zgrzytów w dwóch państwach europejskich. We Francji i we Włoszech pojazdy z plakatami były zatrzymywane i zabroniono im dalszej jazdy.