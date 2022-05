Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych upomina agencję prasową. „Poprawcie to”

Agencja Reutera zamieściła na swoich łamach wypowiedź rzecznika Kremla. – To, że z Polski w ostatnich miesiącach płynie bardzo wroga retoryka, która już dawno przestała być przyjazna oraz to, że Warszawa może być źródłem zagrożenia dla integralności terytorialnej Ukrainy, to są oczywiste fakty – powiedział dziennikarzom Dmitrij Pieskow na konferencji prasowej.

Materiał został również umieszczony w mediach społecznościowych. Zareagował na niego rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych. „Rosja prowadzi kampanię oszczerstw wobec Polski, której celem jest insynuowanie, że polski rząd ma agresywne plany wobec Ukrainy. Reuters, rozpowszechniacie kremlowskie bzdury dezinformacyjne bez żadnego komentarza. Proszę, uaktualnijcie ten artykuł. Tutaj tło” – napisał Stanisław Żaryn.

Wojna na Ukrainie. Rosyjska propaganda uderza w Polskę

Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych zamieścił również odpowiedni link do strony w rządowej domenie, gdzie w języku angielskim dokładnie wyjaśniono, na czym polega operacja informacyjna przeciwko Polsce. Żaryn w innym tweecie stwierdził, odnosząc się do słów Pieskowa, że „współpraca Polski i Ukrainy musi być dla Rosji dużym zagrożeniem, skoro propaganda Kremla produkuje tak absurdalne bzdury”.

Po kilku godzinach agencja Reutera nie zdecydowała się na poprawienie artykułu o słowach Pieskowa, więc rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych postanowił ponownie zareagować. „Szanowny Reutersie, ta treść w dalszym ciągu wprowadza w błąd waszych czytelników. Szerzycie wrogą dezinformację Kremla. Wykonajcie swoją pracę i poprawcie ten fragment” – podsumował.

