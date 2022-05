Afera ze świętowaniem Dnia Zwycięstwa w stolicy. Ambasada Rosji zareagowała

Ambasada Rosji w Warszawie zaprosiła w piątek do uczestnictwa w obchodach Dnia Zwycięstwa, upamiętniającego pokonanie nazistowskich Niemiec w 1945 roku. Podkreślono, że 9 maja w południe w stolicy „odbędzie się ceremonia złożenia wieńców i kwiatów na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich przy ul. Żwirki i Wigury, w ramach której zostanie przeprowadzona akcja »Nieśmiertelny Pułk«”. Sprawa wywołała przepychanki na linii Warszawa i Rafał Trzaskowski – MSZ.

Teraz rosyjska ambasada wydała komunikat w tej sprawie. „Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce z głęboką przykrością informuje, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej »nie rekomendowało« przeprowadzenia ceremonii złożenia wieńców i kwiatów na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie” – brzmi początek oświadczenia.

Dzień Zwycięstwa w Warszawie. Ambasada Rosji zabrała głos

Ambasada Rosji przyznała, że powodem takiej decyzji jest wojna na Ukrainie i wydarzenia sprzeczne z polskim prawem i kodeksem karnym. Wymieniono „publiczne nawoływanie do wszczęcia wojny napastniczej”, „nawoływanie do nienawiści”, zakaz używania symboli „wspierających agresję rosyjską” oraz „propagandę faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju”. Rosyjska ambasada, odnosząc się do tego puntu zaznaczyła, że „dzięki zwycięstwu nad faszyzmem istnieje dziś Polska”.





W komunikacie podkreślono, że takie argumenty są „absurdalne i nieuzasadnione”. Dodano jednak, że ambasada Rosji „nie może liczyć na to, że polskie władze zapewnią właściwy porządek publiczny podczas uroczystości”. W związku z tym rosyjska placówka dyplomatyczna zrezygnowała z ceremonii składania wieńców i kwiatów oraz akcji „Nieśmiertelny Pułk” w trybie tradycyjnym. Wieniec na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich ma złożyć ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew.







