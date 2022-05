Kaczyński i Tusk powinni wycofać się z polityki? Wyniki sondażu rozwiewają wątpliwości

Choć żaden z nich od dawna nie jest już premierem, nikt nie ma cienia wątpliwości, że to właśnie oni są najbardziej wpływowymi politykami w naszym kraju. Pierwszy z nich to niekwestionowany lider Prawa i Sprawiedliwości, a drugi Platformy Obywatelskiej.

Mowa oczywiście o Jarosławie Kaczyńskim i Donaldzie Tusku. Obaj są obecnie w polskiej polityce od czasów transformacji ustrojowej, czyli od przeszło trzech dekad. Instytut Pollster zapytał Polaków na zlecenie dziennika "Super Express", czy nie nadszedł już czas, aby liderzy PiS i PO przeszli na emeryturę.

Odpowiednio 84 i 61 proc. głosów za odejściem

Wyniki sondażu okazały się jednoznaczne. Większość ankietowanych uznała, że zarówno Kaczyński, jak i Tusk, powinni wycofać się z czynnej polityki. Rozkład odpowiedzi przestawia się następująco.

Lidera PiS wysłałoby na emeryturę łącznie 84 proc. uczestników sondażu (66 proc. wybrało opcję "zdecydowanie", a 16 proc. "raczej tak"). Za pozostaniem Kaczyńskiego w czynnej polityce zagłosowało 16 proc.

Lidera PO wysłałoby na emeryturę 61 proc. ankietowanych (46 proc. "zdecydowanie", 15 proc. "raczej tak"). Za pozostaniem Tuska w czynnej polityce opowiedziało się 39 proc. ankietowanych.

Obaj liderzy osiągnęli wiek emerytalny

Na koniec warto wspomnieć, że Kaczyński i Tusk osiągnęli już wiek emerytalny. Szef PiS skończy w czerwcu 73 lata, szef PO skończył w kwietniu 65 lat. Jak donosił dziennik "Fakt", Kaczyńskiego otrzymuje z ZUS-u ok. 7 tys. zł miesięcznie, a Tusk będzie otrzymywał ok. 9 tys. zł.

Ponadto, Tusk złożył na początku maja wniosek o emeryturę z racji pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Europy w latach 2014-2019. Z wyliczeń "Faktu" wynika, że to świadczenie wyniesie ok. 25 tys. zł miesięcznie. Tusk będzie jednak uprawniony do niego dopiero w przyszłym roku, tj. po ukończeniu 66 lat.

Czytaj też:

Wysokie poparcie dla Zjednoczonej Prawicy w sondażu. Leszek Miller wskazał powód