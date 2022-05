Kiedyś drogówka robiła sobie z Wojewódzkim fotki. Polska się zmieniła

Najpierw smutna wiadomość – surowej kary nie będzie. Wiem, że wiele osób to rozczaruje, ale to prawda. Prawo nie działa wstecz, zatem dziennikarz ma odpowiadać za wykroczenie z 2020 r., więc będzie mógł zostać ukarany zgodnie z tym, co obowiązywało przed 1 stycznia 2022 r.

Przypomnijmy – za wykroczenie drogowe sąd przed zmianami mógł wymierzyć do 5 tys. zł grzywny (a nie do 30 tys. zł jak jest obecnie). W dodatku, z czego niewiele osób zdaje sobie sprawę, w Polsce samo przekroczenie prędkości, nawet tak skrajne, nie daje sądowi podstaw do odebrania uprawnień do kierowania.