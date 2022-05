Pilna narada PiS. Na Nowogrodzką przyjechali m.in. Morawiecki, Macierewicz i Glapiński

Tuż po godzinie 16:30 w środę 11 maja w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej rozpoczęła się narada z udziałem najważniejszych polityków partii rządzącej. W rozmowach oprócz Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego brali udział m.in. Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak oraz Antoni Macierewicz. Na spotkanie przybyli także m.in. Elżbieta Witek, Ryszard Terlecki, Beata Szydło, Marek Kuchciński i Joachim Brudziński.

Glapiński na naradzie polityków PiS

Na Nowogrodzkiej obradowali jedynie politycy PiS, bez koalicjantów. – Podejmiemy decyzje dotyczące funkcjonowania naszej partii. Na klubie nie będzie posłów Solidarnej Polski – informował Ryszard Terlecki.

Fotoreporterzy zauważyli, że do siedziby partii dotarł także Adam Glapiński. Obecność ubiegającego się o drugą kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego nie jest przypadkowa – w czwartek 12 maja posłowie mają decydować o tym, czy to właśnie on będzie przez kolejne lata kierował pracami NBP. W tym kontekście warto dodać, że zgodnie z konstytucją bank centralny oraz jego prezes powinni być niezależni od rządu na kilku płaszczyznach.

Posiedzenie władz PiS. O czym rozmawiają politycy?

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że jednym z poruszanych tematów miała być kwestia przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Miałyby się one odbyć latem lub jesienią 2022 roku. Dla nikogo nie jest bowiem tajemnicą, że spory między koalicjantami są coraz większe. – Solidarna Polska jest jedną nogą poza koalicją, tak to teraz wygląda. Mamy nadzieję, że Ziobro zachowa się lojalnie wobec nas i koalicja Zjednoczonej Prawicy trwać będzie dalej. Jeśli nie, idziemy na wybory – powiedział dziennikarzom jeden z polityków partii rządzącej.

