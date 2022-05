Nie będzie rozpadu Zjednoczonej Prawicy. Jest porozumienie w koalicji rządzącej

Anita Czerwińska i Ryszard Terlecki przekazali, że podczas posiedzenia klubu PiS rozmawiano o kwestiach organizacyjnych partii oraz omawiano sytuację ekonomiczną, wskaźniki makroekonomiczne i to wszystko, co jest związane z polityką Narodowego Banku Polskiego. Na spotkaniu był obecny Adam Glapiński, który ubiega się o drugą kadencję na stanowisku prezesa NBP. Głosowanie w sprawie jego przyszłości zaplanowano na czwartek 12 maja.

Co z przyszłością Glapińskiego?

Wicemarszałek Sejmu przekazał dziennikarzom, że w trakcie posiedzenia prezes NBP mówił o tym, jak wygląda sytuacja gospodarcza w kraju. – Był gotów odpowiadać na pytania, ale tych pytań nie było wiele – podkreślił Ryszard Terlecki. Anita Czerwińska pytana o to, czy PiS-owi udało się zebrać większość, aby przegłosować kandydaturę Adama Glapińskiego odparła, że taki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny. – Uważam, że jest bardzo dobrym kandydatem i nikt z naszego klubu nie ma co do tego wątpliwości – tłumaczyła.

Według dziennikarzy Jarosław Kaczyński miał oficjalnie poinformować posłów, że w trakcie głosowania nad wyborem Adama Glapińskiego na drugą kadencję w funkcji prezesa NBP będzie obowiązywać dyscyplina.

Relacje PiS z Solidarną Polską

W czasie spotkania polityków Zjednoczonej Prawicy poruszono także kwestię Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zastrzeżenia do zmian proponowanych przez Andrzeja Dudę zgłaszała Solidarna Polska. Podczas środowych obrad sejmowa komisja sprawiedliwości nie poparła pakietu poprawek zgłoszonych przez partię Zbigniewa Ziobry. Ponadto, cały czas trwa konflikt w tej sprawie między polskim rządem a Brukselą. KE zarzuca Polsce nieprzestrzeganie zasad praworządności, przez co nasz KPO nadal nie został zaakceptowany.

Ryszard Terlecki powiedział dziennikarzom, że ustawa wprowadzająca zmiany w SN będzie najprawdopodobniej procedowana w następnym tygodniu. Czwartkowe posiedzenie Sejmu może zostać przerwane i dokończone za tydzień. Z ustaleń Onetu wynika, że koalicjantom udało się dojść do porozumienia co oznacza, że nie będzie rozłamu w Zjednoczonej Prawicy. Szczegóły kompromisu są na razie nieznane. Anita Czerwińska zdradziła jedynie, że relacje PiS z Solidarną Polskę nie uległy zmianie. – Są bardzo konkretne, systematyczne i myślę, że będą bardzo efektywne – zapewniła.

Wicemarszałek Sejmu dodał, że na prezydium komitetu politycznego PiS rekomendowano pewne decyzje dotyczące funkcjonowania partii. Nie zdradził jednak szczegółów.

