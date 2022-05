Widok jak na miejscu zbrodni podczas leśnego spaceru. Lasy Państwowe wyjaśniają

Lasy Państwowe udostępniły niedawno trzy nietypowe zdjęcia, dzięki czemu rozgrzały internautów. Fotografie przypominały miejsce makabrycznej zbrodni, lub sceny z horroru. Tymczasem okazuje się, że jest to całkowicie naturalne zjawisko.

Śluzowce rozgrzały wyobraźnię internautów

Leśnicy bardzo szybko wyjaśnili, co takiego znajduje się na fotografiach. Okazuje się, że to nie ludzkie szczątki, a śluzowce. Ten konkretny to smętosz czarny, który pojawił się na pniu sosny.

„Śluzowce to tajemnicze twory łączące cechy kilku grup żywych organizmów. Wyglądają tak, że można o nich kręcić horrory. Smętosz czarny, znaleziony na pniu sosny, początkowo nie jest czarny, dopiero z czasem zmienia się w czarną narośl” – napisali przedstawiciele Lasów Państwowych w opisie załączonych fotografii.

twitter

Dziwne, nietypowe i obleśne. Pleń rozbudza media społecznościowe

Okazuje się, że przedstawiciele grupy śluzowców, to nie jedyne organizmy, które intrygują internautów. Do czerwoności potrafią ich rozgrzać nagrania przedstawiające pełzającą grupę larw, jaką jest pleń.

Ten niezwykły twór od lat budzi ogromne zainteresowanie. Wygląda jak jednolita masa płynąca przez las lub zbocze wzgórza. Kiedy jednak dostatecznie się do niego zbliżymy, zauważymy, że są to tysiące larw, które wspólnie wędrują przed siebie. Do dziś naukowcy nie wiedzą, dlaczego te larwy się przemieszczają, a samo zjawisko to jest niezwykle rzadkie.

„Pewnie zastanawiacie się, co to za dziwne stworzenie? To pleń – pełzająca wspólnie grupa larw muchówek gatunku ziemiórka pleniówka. Zawsze fascynuje ludzi swoim widokiem. W dawnych czasach uważano, że pleń pełznący w dół doliny jest zwiastunem szczęścia i urodzaju” – pisał w 2020 roku Tatrzański Park Narodowy. Do opisu było załączone nagranie, na którym widać dzielne larwy przedzierające się przez kamienie.

facebook