Elżbieta Witek na ceremonii wręczenia sztandaru. „Patriotyzm wcielacie w czyn”

Uroczystość zorganizowano w 87. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 52. rocznicę śmierci gen. Władysława Andersa. – Wy o patriotyzmie nie tylko mówicie, ale ten patriotyzm wcielacie w czyn. Pokazujecie, jak powinien wyglądać każdego dnia. Ten sztandar jest wyróżnieniem, ale też wielkim zobowiązaniem. Niesie ze sobą idee, które łączą was z pokoleniami walczącymi o Polskę w przeszłości. Noście go z dumą, wysoko, ale pamiętajcie, że każdego dnia musicie być gotowi na wypełnianie zobowiązań wobec ojczyzny i narodu – podkreśliła Elżbieta Witek w wystąpieniu.

Marszałek Sejmu doceniła pomoc, jakiej Strzelcy od początku agresji rosyjskiej na Ukrainę udzielają wschodnim sąsiadom. – Na kartach naszej historii jest bardzo wiele wydarzeń niezwykle bolesnych. Wiemy co to znaczy utracić niepodległość. Wiemy ile krwi trzeba przelać, żeby tę wolność odzyskać. Wiemy również co znaczy walczyć w osamotnieniu. Dlatego to właśnie my – Polacy – jako pierwsi ruszyliśmy z pomocą naszym sąsiadom z Ukrainy. Ruszyliście także wy – Strzelcy. Od pierwszych dni zachowaliście się niezwykle godnie i odpowiedzialnie. Pokazaliście na czym polega prawdziwa wartość przyjaźni, solidarności i realnej pomocy – mówiła Marszałek Sejmu. – Kiedy na naszej wschodniej granicy trwa barbarzyński najazd wojsk na naszych sąsiadów to widzimy, że poczucie wspólnoty narodu ukraińskiego, poczucie wolności, honoru, patriotyzmu pozwala im dzielnie bronić się tak długo. Wy, jako Strzelcy, którzy wzorujecie się na powstańcach, legionistach, dokonaniach żołnierzy polskiego września czy Narodowych Sił Zbrojnych, polskiego państwa podziemnego, doceniacie to i wiecie, że nie można budować dobrej przyszłości dla Polski, jeśli nie ma się poczucia przynależności do wspólnoty – stwierdziła marszałek Witek.

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk podczas przemówienia nawiązał do przesłania Józefa Piłsudskiego: „Służcie tylko Polsce, miłujcie tylko niepodległa Polskę”. – Cieszę się, że ten testament swoją służbą, pracą, nauką, poświęceniem wypełniacie. Bo to wy – młode pokolenie przeniesiecie w przyszłość sztandar niepodległej, wielkiej i dumnej Polski – podkreślił minister.

Po uroczystości Marszałek Sejmu wraz z komendantem głównym Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego st. insp. ZS Markiem Matułą złożyła kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Związek Strzelecki powstał we Lwowie w 1910 r. z inicjatywy nielegalnego Związku Walki Czynnej, jako organizacja paramilitarna. Działał jednak legalnie na podstawie statutu zatwierdzonego przez władze austriackie: we Lwowie pod nazwą Związek Strzelecki, w Krakowie jako Towarzystwo Sportowe "Strzelec". Kierowała nim Komenda Główna Związków Strzeleckich z siedzibą we Lwowie, z komendantem Józefem Piłsudskim i szefem sztabu Kazimierzem Sosnkowskim. Organizacje strzeleckie działające w zaborze pruskim i Królestwie Polskim pozostawały w konspiracji. Obecnie działający Związek Strzelecki jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym Związku Strzeleckiego z lat 1910 – 1914 i 1919 – 1939. Jego zasadniczym celem jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także m.in. krzewienie świadomości narodowej i kulturowej.